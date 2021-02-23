"إنفينيتي" تطلق أيقونتها QX55 الجديدة

"إنفينيتي" تطلق أيقونتها QX55 الجديدة
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 02:13

أطلقت شركة إنفينيتي أيقونتها QX55 الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات SUV الفارهة، بسعر يبدأ من 46 ألف و500 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة نيسان أن سيارتها الجديدة تتوفر في 8 ألوان مختلفة للطلاء الخارجي، كما تتميز بأناقة تصميمية من خلال المقدمة والمؤخرة المرتفعة، والبروز القصير في الخلف والطويل في الأمام، والسقف الكوبيه المنساب للخلف بشدة، مع شبكة مبرد كبيرة في تصميم قرص عسل النحل، وكشافات ليد النحيفة.

وتظهر الشخصية الوعرة للسيارة من خلال ألواح الحماية البلاستيكية على العتبات الجانبية، و تقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة. وتتمتع المقصورة الداخلية بشاشتين قياس 8 و 7 بوصة، مع دمج للهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات بقوة 272 حصان/380 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تتجه لعجلات الدفع عبر ناقل حركة CVT.

وتتوفر إنفينيتي QX55 بثلاثة خطوط تجهيزات، هي Luxe و Essential و Sensory. ويقدم خط التجهيزات الأعلى تحت اسم Sensory مقاعد جلدية وثيرة، وتطعيمات من الخشب الفاخر، وأضواء محيطية في المقصورة الداخلية، ووظيفة التحكم في غطاء حيز الأمتعة من خلال تحريك القدم.

QX55 سيارة شركة إنفينيتي محرك

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