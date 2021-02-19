"إنفينيتي" تكشف عن سيارتها QX60 الفاخرة

كشفت شركة إنفينيتي عن مجموعة من ملامح التصميم الأولى من سيارات إنفينيتي كروس أوفر الفاخرة لعام 2022 ثلاثية الصفوف الجديدة كليا، وذلك في إطار جهودها لتقديم تجربة قيادة واثقة وأداء قويا في جميع سياراتها.

وأوضحت العلامة اليابانية أن سيارات إنفينيتي QX60 الكروس أوفر الفاخرة لعام 2022 تأتي مزودة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر وبقوة 295 حصان، والذي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بالكامل مكون من 9 سرعات؛ حيث يسعى هذا الثنائي إلى تحقيق التوازن المثالي بين القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود والاستجابة، ويعد من أحدث إضافات العلامة التجارية إنفينيتي إلى مجموعتها QX.

وبالحديث عن السيارة من الداخل، يفتح نظام النقل من إنفينيتي مساحة أكبر قابلة للاستخدام داخل وحول وحدة التحكم، لضمان استخدام هذه المساحة المحسّنة بشكل جيد، كما ينتقل وضع القيادة في إنفينيتي الجديدة كليا بين خمسة أوضاع قابلة للاختيار، هي الوضع القياسي، والاقتصادي، ووضع الثلج، والرياضي، والشخصي ليناسب كل سائق.

وتجدر الإشارة إلى أن الخصائص المدمجة من محرك V-6 القوي بسعة 3.5 لتر وناقل الحركة الأوتوماتيكي بتسع سرعات، تهدف إلى توفير جو هادئ وقيادة مريحة، وهذا ما يتناسب مع متطلبات عملاء QX60.

والجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول إنفينيتي QX60 2022 الجديدة كليا قريبا.