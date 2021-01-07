إنقاذ خمسة أشخاص محاصرين في سيول واد سوس‎

جرى، مساء الخميس، إنقاذ 05 أشخاص كانوا محاصرين عند مصب واد سوس على مستوى جماعة إنزكان.
ووفق خبر وارد عن السلطات المحلية لعمالة إنزكان – أيت ملول، فإن الأشخاص الخمسة، الذين يمتهنون رعي الغنم، “كانوا يحاولون إخراج قطيعهم على مقربة من واد سوس، قبل أن تحاصرهم مياه الوادي بعد ارتفاع منسوبها نتيجة التساقطات المطرية”.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تمت تعبئة مروحية تابعة للدرك الملكي والتي تمكنت من إنقاذ الأشخاص الذين كانوا محاصرين داخل الوادي، وفق ما أورده المصدر عينه.
A ceux qui disent que les secours ne bougent que pour les étrangers.Ces bergers ne sont ils pas marocains?Arrêttez s’il vous plait,de dénigrer ce pays,notre pays le Maroc.
اللهم صيبا نافعا ان شاء الله اللهم بارك و جب الحيطة و الحذر والله يحفظنا جميعا
هاديك المروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية ماشي الدرك
لا أفهم كيف ثم انقاد الأشخاص محاصرون و الأغنام بجانبهم و الصحيح أن الأشخاص ثم انقادهم بواسطة مروحية الدرك حسب علمي
للتصحيح. المروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية (القوات الجوية) وليس الدرك الملكي. الدرك الملكي يراقبون المروحية على بعد أمتار وشكراً على كل مجهوداتهم