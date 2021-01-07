إنقاذ خمسة أشخاص محاصرين في سيول واد سوس‎

جرى، مساء الخميس، إنقاذ 05 أشخاص كانوا محاصرين عند مصب واد سوس على مستوى جماعة إنزكان.

ووفق خبر وارد عن السلطات المحلية لعمالة إنزكان – أيت ملول، فإن الأشخاص الخمسة، الذين يمتهنون رعي الغنم، “كانوا يحاولون إخراج قطيعهم على مقربة من واد سوس، قبل أن تحاصرهم مياه الوادي بعد ارتفاع منسوبها نتيجة التساقطات المطرية”.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تمت تعبئة مروحية تابعة للدرك الملكي والتي تمكنت من إنقاذ الأشخاص الذين كانوا محاصرين داخل الوادي، وفق ما أورده المصدر عينه.