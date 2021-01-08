إنقاذ شخصين إثر انهيار منزل بالعاصمة الاقتصادية

انهار، صباح اليوم الجمعة، بدرب مولاي الشريف بمدينة الدار البيضاء، منزل كان مدرجا ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط، على إثر التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة.

ووفق ما علم لدى السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع- الحي المحمدي، فإن المنزل كان يحتله، حسب المعطيات الأولية، بعض الأشخاص بشكل غير قانوني بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة.

وفور علمها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لتأمين البنايات المجاورة ومباشرة عمليات البحث، حيث جرى إنقاذ شخصين نقلا إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تستمر عمليات البحث لإيجاد أشخاص آخرين محتملين.