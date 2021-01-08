إنقاذ شخصين إثر انهيار منزل بالعاصمة الاقتصادية

انهار، صباح اليوم الجمعة، بدرب مولاي الشريف بمدينة الدار البيضاء، منزل كان مدرجا ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط، على إثر التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة.
ووفق ما علم لدى السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع- الحي المحمدي، فإن المنزل كان يحتله، حسب المعطيات الأولية، بعض الأشخاص بشكل غير قانوني بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة.
وفور علمها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لتأمين البنايات المجاورة ومباشرة عمليات البحث، حيث جرى إنقاذ شخصين نقلا إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تستمر عمليات البحث لإيجاد أشخاص آخرين محتملين.
هذا درب مولاي الشريف، إحدى معالم اابيضاء نرجو من الله أن ينزل اللطف عليهم وعلى باقي أبناء هذا الوطن، يامسؤول لاتلهيك الصحراء عن باقي المدن وازن وعادل بين وبين والله الموفق
وجب هدم جميع المنازل الآيلة للسقوط وايواء السكان في منازل اقتصادية يتم تشييدها عن طريق ضريبة تضامنية لجميع المغاربة في انتظار إيجاد حلول لمشكل المدن العتيقة
هذا ماكنت أخشاه وما تزال الأمطار قوية ، الله يلطف ستكون كوارث كثير بالبيضاء وبالمدن القديمة.
يجب علاجهم و بعد تقديمهم للعدالة و أداء تكلفة إنقادهم يجب على كل واحد تحمل مسؤوليته لا يمكن وضع حارس على كل بيت مهدد بالسقوط أو محتل بشكل غير قانوني.
اسبوع أسود او بداية سنة جديدة سوداء على البيضاويين و من بينها الانهيارات للمنازل موضوع قديم جديد ولنكن واقعيين الدار البيضاء نسيجها العمراني أصبح قديما نوعا ما ما يفوق 60سنة و مشكل اخر هو ارتفاع نسبة الرطوبة و قرب المياه الجوفية و عندما نتامل خريطة البيضاء سنجد ان نسيجها العمراني بنسبة 70/100اصبح غير صالح للسكن لكن واقع الحال فرض على الكثير من المساكين و الطبقة العمالية الكادحة و المياومين و المهاجرين و الضعفاء الاستسلام للواقع المرير و القبول به كسكن امام قهر الأوضاع المزرية لامتلاك سكن جديد و المشاكل اعتقد بالجمة ما بين الملاك او ورثثهم و المكترين او المتفرعين و هذا مرده بالدرجة الأولى الي السياسة البروليتالية التي نهجتها الحكومات السابقة في افراز طبقة مخملية و طبقة العبيد المهضومة الحقوق و الواجبات في بلد لا يرحم الضعفاء و لا يعترف بهم.