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تعليقات الزوار7
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"نشرة حمراء" .. رياح قوية وأمطار رعدية وثلوج
الواجب الوطني هو هذا الله يجعلها دائمة
لم نلاحظ عملية إنقاد ..هليكوبتر جاثمة أتى بعض السكان و ركبوا الهليكوبتر ثم حلقت و ابتعدت..لكن في المقابل لاحظنا كمية الأزبال المنتشرة هنا و هناك..و كأننا في بلد غير مسلم يأمر الدين فيه بالنظافة و الحفاظ على البيئة..غي حملة ديال 3 ساعات و يجمعو الأزبال كلها ..المشكل لا فقر لا والو المشكل عالق في عقولنا و غشاوة على عيوننا..
العز و النصر للقوات المسلحة الملكية المغربية
السلام عليكم،الحمد لله بادرة طيبة أتمناها أن تتكرر وتستمر
الله الوطن الملك
تحية لقوات الجيش المغربي …هدا واجب وطني تقوم به كل مرة ..للاسف بعض التعليقات تستصغر العملية ..في حين انها تتطلب تقنيات وبروتوكولات عملية ميدانية من غرفة العمليات لطاقم الربابنة من اقلاع وهبوط وتحكم في كل الامور من حالة الطقس واتصالات دقيقة للغاية ..وهدا عمل لا يستهان به ….هؤلاء مواطنون راينا صعودهم للهليكوبتير واخرون كانوا يصورون المشهد لتاكيد حقيقته لمن يرغب في الاستهزاء بالامور و نشر اراء سلبية عن وطننا الحبيب وعن مكوناته …
تحية لكل غيور عن الوطن ….وتحية للمرابطين من ابناء المغرب لاجل سلامتنا …والخزي لمن يهزء ويستصغر جهود سواعدهم في حين انهم يغامرون بحياتهم من اجل هؤلاء…..
إلى رقم 2
لست بملتفِت بل بحضّاي و منخرط في حزب تمحضِيت.
هذه الأشكال التي لا يعجبها أي شيء في هذا الوطن، مع العلم أن العيب فيهم وليس في الوطن !!!
بدل أن تلعن الظلام….أوقد شمعة.
تحية لكل غيور على هذا الوطن ولا عزاء للخونة.
هذه نواحي مدينة ايت ملول على مصب نهر سوس بالمحيط الاطلسي.. الواد في هذه الفترة ومع كثرت التساقطات المطرية يفيض الواد فجأه فيعزل من وجد فالضفة الآخرى للواد.. والضفة الآخرى على جدود المحمية الوطنية لسوس ماسة والمحيط وهي منطقة وعرة وومنوعة للولوج.. لهذا يصبح الانسان معزولا عن مدينة تراست والمجال الحضري السكاني.. ووممكن ان يغرق ويجرف الانسان إلى البحر ادا لم يجد من ينقده.. تحية اجلال واكبار للقوات المسلحة الملكية التي لها بالمناسبة قاعدة عسكرية كبير قريبة للمنطقة..