إنقاذ مهاجرين سريين مغاربة بمياه المتوسط

إنقاذ مهاجرين سريين مغاربة بمياه المتوسط
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 8 ماي 2021 - 23:31

تمكن خفر السواحل الإسباني، اليوم السبت، من إنقاذ خمسة شبان مغاربة انطلقوا من السواحل المتوسطية على متن قارب في رحلة للهجرة غير النظامية.

وحسب ما أوردته مواقع إعلامية إسبانية فقد أبلغت عناصر الحرس المدني وحدة للإنقاذ بوجود قارب للهجرة غير النظامية في عرض مياه “بحر البوران”.

وجرى تحديد مكان وجود القارب، الذي كان على متنه خمسة مهاجرين غير نظاميين مغاربة، ليتم نقل من فيه إلى ميناء موتريل، نواحي مدينة غرناطة الأندلسية.

الهجرة السرية بحر البوران خفر السواحل الإسباني قوارب الموت

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