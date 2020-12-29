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تعليقات الزوار6
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الفساد و الغش في البناء. حاسبوا المسؤولين!
من غشنا فليس منا ربي فضحهم وجب فتح تحقيق ومعاقبة الجناة حتى لا تتكرر مثل هذه الفضاءح اولا المخزن حاط غي على المجرمين الصغار
واش غادي ايوقع؟ والو….. مثل كل مرة وليست هذه الأولى أو الثانية . لقد عودونا على الغش وعدم المسؤولية وعدم المتابعة وعدم المحاسبة . من المسؤول ؟ الله أعلم . أين ضمان ما بعد انتهاء الأشغال ؟ الله أعلم . أين المهندسين الغير الأكفاء ؟ الله أعلم. أين دفتر التحملات؟ الله أعلم . كم قيمة الورش ؟ هنا سيتضح الضرر . ضرر جيوب المواطنين. ولاكن حسابنا عند رب العالمين ..والله لن نسمح في حقنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ارأيتم ما تختلسو. هذا هو الرصيد . خدا من سيءاتنا كما اخذتم من جيوبنا هنيئا لكم ولمن لم يؤدي أمانته.
لك الله يوطني لو كانت الارضية مخدومة بشكل الجيد ما وقع هادا الامر كل القطاعات تعرف فساد و اهمال صحة تعليم هندسة امن …. متى يستحسن الوضع حسبا الله ونعم الوكيل
سبحان الله العظيم
كل شيء مغشوش
لا صحة، لا تعليم،لا شغل ،لا إنصاف ،لا لا لا …..
حسبنا الله ونعم الوكيل في جماعة المنافقين والمنافقات وناهبي المال العام ممن تقلدوا مسؤولية هذا الشعب الأبي .
مدينة القنيطرة تعاني سنة 2020 من سوء التدبير و طول أمد الأشغال و سوء تكملتها
كان هناك مخطط على مدى 5 سنوات لتهيئة البنية التحتية للمدينة لكن و لأسباب انتخابية تم طمس الأشغال إلى سنة 2020 و هي السنة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي لتفتح جميع الأوراش دفعة واحدة أصابت المدينة بالشلل
كان مقرر انتهاء العمل في قنطرة شارع محمد الخامس في ظرف 4 أشهر وصلت إلى سنة و شهر دون تقدم يذكر
شارع فلسطين الذي انهار كما هو موضح في الفيديو الأشغال فيه منذ سنة و في النهاية كارثة بالإضافة إلى شوارع أخرى حيوية ثم إغلاقها و حفرها دون ان تستكمل الأشغال
يبقى الحديث عن انعدام نقل حضري منذ اكثر من سنة يطرح علامات استفهام
لك الله يا مدينتي