"إهانة للبلاد" ونظرية "المؤامرة" و"الوشاية".. إعلام الجزائر يتفاعل مع انسحاب زطشي

تفاعلت صحف جزائرية معدودة على رؤوس الأصابع مع حدث انسحاب خير الدين زطشي من سباق عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمام الفائزين بالمقعدين في تنفيذية “الفيفا”، المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة في الجمع العام الذي انعقد بالرباط صباح اليوم.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية تعقيباً لمحفوظ قرباج، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لكرة القدم، قال فيه إن انسحاب زطشي من سباق عضوية المكتب التنفيذي لـ”الفيفا” هو أكبر إهانة للجزائر، مضيفا أن “انسحاب زطشي كان متأخرا.. كان عليه أن ينسحب يوم أمس قبل ترسيم القائمة النهائية للمرشحين.. هذه أكبر إهانة للجزائر. كان عليه أن لا يترشح أصلا بما أن حظوظه كانت شبه منعدمة”.

من جهتها، نشرت صحيفة “الشروق” الجزائرية خبر انسحاب زطشي مقروناً بتصريح مسؤول الإعلام في الاتحاد الجزائري للإذاعة الجزائرية، الذي زعم فيه تعرض رئيس الاتحاد لـ”المؤامرة” و”الوشاية” من أطراف داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن “زطشي اتخذ قراره بعدما تأكد أن الأمور حسمت مسبقا. لكن يجب التنويه أن هناك أطرافا في الجزائر وخارجها عملت على إضعاف زطشي، من خلال مراسلة “الفيفا” لرفض ملف ترشحه، وهو ما حدث فعلا قبل قرار محكمة التحكيم الدولية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن الاتحاد الجزائري يملك الدليل على ادعاءاته، مردفاً “سنقوم بنشر التفاصيل وفضح المتورطين في إقصاء زطشي في الوقت المناسب.. وهناك هيئات جزائرية أخرى تحقق في القضية”.

وعرف الجمع العام لـ”الكاف”، الذي انعقد صباح اليوم بالرباط، انتخاب موتسيبي رئيسا، انسجاما مع “بروتوكول الرباط”، فضلا عن حصول فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على عضوية مجلس “الفيفا”، إلى جانب المصري هاني أبو ريدة، بعد انسحاب رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي.