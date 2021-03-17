إيداع مغتصب طفل قاصر السجن المحلي بورزازات

إيداع مغتصب طفل قاصر السجن المحلي بورزازات
صورة: هسبريس
الأربعاء 17 مارس 2021 - 18:31

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، إيداع شخص متهم باغتصاب طفل قاصر السجن المحلي، ومتابعته بجناية الاغتصاب.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن الطفل الضحية يبلغ من العمر 12 سنة، ويقطن بتزارين، إقليم زاكورة، فيما الجاني ينحدر من ضواحي مدينة زاكورة ويزاول التجارة.

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين قد تمكنت، الثلاثاء، من توقيف الجاني مغتصب الطفل القاصر الذي كان يساعده في تجارته، بعد نصب كمين محكم له عقب أزيد من شهر على ارتكابه الجريمة.

اغتصاب قاصر السحن المحلي محكمة الاستئناف ورزازات

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