"إيسيسكو" تدعم ترشح المغرب لمجلس حقوق الإنسان

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دعمها لترشح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للولاية المقبلة، الذي تم الإعلان عنه خلال الاجتماع السادس والأربعين للمجلس المذكور في شهر فبراير الماضي.

موقف الإيسيسكو الداعم للمغرب أكده مديرها العام سالم بن محمد المالك، اليوم الإثنين، بقوله: “أعرب عن استعداد الإيسيسكو الكامل لدعم ترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للولاية الممتدة بين عامي 2023 و2025”.

وأضاف المالك، في افتتاح ندوة نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن الإيسيسكو “تضع جميع إمكاناتها لبلوغ هذا الهدف (ترشح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان) الذي لا يمكن لنا إلا أن نفاخر به”.