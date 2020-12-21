"إيض إيناير" يكرّس أمازيغية الصحراء ويقوي الشعور بالوحدة الترابية

على بعد أقل من شهر على احتفالات رأس السنة الأمازيغية (إيض إيناير)، تأتي ذكرى الأرض في سياقات مختلفة هذه المرة، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واستئناف العلاقات مع إسرائيل، وما لذلك من انعكاسات على المنطقة.
وبعيدا عن الأشكال الفولكلورية، التي دائما ما تصاحب خرجات بعض تنظيمات الحركة الأمازيغية، خلال “إيض إيناير”، تحاول أخرى تحويل المناسبة لطرح أفكار وقناعات تاريخية، تتناول الموضوع بجدية أكبر، خصوصا على المستوى النظري.
وأمام المستجدات الأخيرة، ستكون فعاليات عديدة أمام رهان التحرك أكاديميا من أجل بسط حقائق تاريخية عديدة، منها ما هو مرتبط بالصحراء، وعلاقتها المتجذرة بالهوية الأمازيغية على امتداد قرون طويلة من الزمن، في حين تتنكر أطراف عديدة لهذا المعطى.
ومن المنتظر أن تخوض حساسيات الحركة الأمازيغية معركة متواصلة لإقرار الاعتراف الرسمي بـ”إيض إيناير”، خصوصا بعد الترافع البرلماني حول هذه القضية في السنة الماضية، بالإضافة إلى القوة الاحتجاجية التي أبدتها في الفترة الماضية.
عبد الله بوشطارت، الباحث في تاريخ الصحراء، أوضح أن “إيض إيناير” هو طقس تميز به شمال إفريقيا والصحراء الكبرى، مشيرا إلى أنه مترسخ جدا في المناطق الصحراوية وتخومها، من صحراء المغرب إلى ضفاف نهر النيجر بمالي، ومن النيجر إلى واحات غدامس بليبيا.
وأضاف بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه قد تختلف تسميات هذا الطقس الاحتفالي وأشكاله، إلا أنه يشترك في قضية مركزية لدى كل شعوب بلدان شمال إفريقيا، هي علاقة الأمازيغ بالأرض، وتشبثهم بها إلى حد القداسة.
وخلال كل سنة يجدد الأمازيغ العهد بأرضهم، ويحتفلون بتناول أطعمة يستخرجونها من الأرض، باعتبارهم شعوبا زراعية، ويشكل المغرب أكثر البلدان التي تشهد فيها احتفالات رأس السنة الأمازيغية انتشارا كبيرا وواسعا في جميع المناطق، من الريف إلى الصحراء، وفق المتحدث ذاته.
وتتخذ هذه الاحتفالات أشكالا ومظاهر متعددة في الصحراء والواحات، ولا تزال بعض الأكلات الشعبية، التي يتم الاحتفال بها، متداولة حتى في اللهجة الحسانية، منها “توميت” و”بلغمان” و”تاگلا”، ولا تزال تستعمل في المناطق الجنوبية، وهي أطباق أمازيغية، يقول الباحث في تاريخ الصحراء.
وأشار بوشطارت إلى أن رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2971 تصادف هذه السنة مستجدات تمس قضية الصحراء، مما يعني ترسيخ تشبث المغاربة بأرضهم، ويسائل أيضا الدولة المغربية حول ضرورة ترسيم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني ويوم عطلة في جميع مناطق المغرب.
وأضاف المتخصص في الدراسات الصحراوية أن جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا سيقوي الشعور بالوحدة الثقافية والترابية بالمغرب كبلد يجسد روح الوحدة في التنوع، وسيكون أول بلد في شمال إفريقيا يتصالح مع تاريخه وينفرد بذلك.
نحن الأمازيغ المغاربة نعشق وطننا و نحترم كل شركاء الوطن من عرب و مستعربين مغاربة… و هذه أرض أجدادنا ولن نتخلى عنها.. عاش الريف و دكالة و عبدة و جبال الأطلس و واودي درعة و تافيلالت و سهول سوس و الساقية الحمراء و كل الأراضي المغربية المقدسة.
أنا أمازيغي لكنني لا أنظر إلى هجرة العرب بتعصب . لأن الجغرافيا والطقس الذي وجدوه في صحراء المغرب مطابق تماما لجغرافيا الجزيرة العربية . وهذا المعطى الطبيعي هو الذي سهل التلاقح بيننا . بل حتى من حيت الملامح هناك من لايعرف بأن شخصا ما أمازيغي إلا من خلال اسمه العائلي . باستثناء الجهلاء الذي يعتقدون أن من له ” أيت ” في اسمه هو وحده الأمازيغي . وهم على خطأ طبعا .
المرجو التوضيح بكل وضوح: ” أمازيغية الصحراء” أم ” مغربية الصحراء” لأن كاتب العنوان يعرف جيدا ما يكتب ولا داعي لأن والدوران.
نحن الأمازيغ نحب وطننا أكثر من أي جنس آخر و خير دليل أن من دك حصون الاستعمار الفرنسي و الاسباني في الجبال أمازيغ و مستعدين مرة أخرى لدك حصون ميليشيات البوليزبال العنصرية، و أتمنى من الدولة المغرب أن تنصف الأمازيغ و ترسم يوم 13 يناير عيدا وطنيا رسميا
على الدولة تبني ديملوماسية واقعية وتاريخية بربط الصحراء بجذورها الامازيغية لقطع الطريق على الانفصاليين
الكل على إجماع على أن
الأصليون في جنوب المغرب
هم : المور
مور هم جنس إفريقي دو ملامح سمراء فاتحة إفريقية
موجود بكثرة في جنوب المملكة زاكورة كلميم …
أحسن مثال هو الفكاهي باسوا
هذاك هو المور الأصلي المغربي
يتكلمون اللهجة السوسية و العربية معا
( مؤخرا إستوطنوا عندنا في الشمال طنجة )
هذوك هما الجنس الأصلي المغربي الإفريقي الفاتح اللون
مختلفين عن الأفارقة جنوب الصحراء .
أما ما يسمي حاليا بالأمازيغ الإسم الجديد فهم خليط رحل
قادم من اليمن و بلاد كنعان
وقد ذكرها ابن خلدون ” يرجع نسل البربر إلى كنعان ” .
الحسا نيين مثلا يتكلمون اللهجة الحسانية لقد هاجروا إلى تلك المنطقة
قبل الفتوحات العربية الإسلامية و قبل قبائل بنو هلال و بنوا سليم و بنوا معقل
خلاصة القول
البربر هم كذلك مهاجرين
من الجهة الشرقية و اختلطوا مع الفنقيين القرطاجنيين الرومان الوندال البيزنط
مدة 20 قرن قبل الفتح العربي الإسلامي .
البربر هم رحل مثلهم مثل العرب
و الأصليون هم المغاربة أصحاب اللون الأسمر الإفريقي الفاتح أي المورو .