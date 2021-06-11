إيطاليا "تقسو" على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم

استهل المنتخب الإيطالي لكرة القدم حملته في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” بالفوز على المنتخب التركي 3 / صفر اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف من نيران صديقة سجله ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم لورينزو إنسيني أهداف اللقاء في الدقيقة 79.

وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب التركي بلا رصيد.

ويلتقي غدا السبت منتخب ويلز مع سويسرا في ذات المجموعة.

وكان من المفترض أن تقام بطولة أمم أوروبا العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، لتقام العام الجاري في 11 مدينة أوروبية.