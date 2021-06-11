إيطاليا "تقسو" على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم

استهل المنتخب الإيطالي لكرة القدم حملته في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” بالفوز على المنتخب التركي 3 / صفر اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.
وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف من نيران صديقة سجله ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.
وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم لورينزو إنسيني أهداف اللقاء في الدقيقة 79.
وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب التركي بلا رصيد.
ويلتقي غدا السبت منتخب ويلز مع سويسرا في ذات المجموعة.
وكان من المفترض أن تقام بطولة أمم أوروبا العام الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، لتقام العام الجاري في 11 مدينة أوروبية.
في الشوط الاول كانت الغلبة لتركيا ولكن بالشوط التاني تراجع مستوى الاتراك وخصوصا بعد التسجيل على مرماهم
je pense que l’Italie remportera la coupe d’Europe…..
منتخب متاكمل، نتمناو للمنتخب المغربي يكون حتى هو في المستوى.
المغاربة مقاطعون لهاته البطولة الاوروبية ردا على تصرفات الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب (بالمقلوب)
الاعلام الفرنسي ما انفك يطبل ويهلل وينفخ في الفريق الفرنسي بشكل شوفيني رهيب ويجعله فائز فوق العادة للبطولة !!
لكن حلاوة كرة القدم لا تخضع للمنطق !!
اما ايطاليا فلم تجد فريق أمامها فالفريق التركي كان غير موجود بتاتا وضعف بين !!
وعليه لا يمكن الحكم على مستوى الفريق !!
حقيقة فريق التركي أبان عن بلادة وسذاجة غريبة كأنه بايع الماتش
ما يعجبني عند هؤلاء الاتراك -وقد سافرت كثيرا الى هذا البلد الجميل جدا، وأعي ما أقول- عكسنا تماما، لا يفتخرون لا بالبرسا ولا بالريال.. لا لميسي ولا لكريستيانو.. بل يشجعون ويفتخرون بالأندية التركية فقط ..
الجزائر تفوز بثنائية على تونس ، بصراحة الجزائر هو المنتخب اللي فيه ضو بعد مشاهدتي لعدد من المباريات ، وهذه رسالة للقجع والمسؤولين : سارعوا لإقالة خليلوزيتش لأنه ينقصنا مدرب بروح قتالية وينقصنا لاعبين قناصين لتجاوز العقم الهجومي ، الجزاير عندها مدرب استطاع خلق الانسجام وروح المسؤولية تجاه المنتخب ، صراحة كون ترجعو رونار غيكون أفضل لو كان ممكنا ، لأن رونار كون منتخب وعندو شخصية مسؤولة الخطأ اللي دار هو ملقاش قناصين وبدل الموقع ديال حكيمي وجاب لينا بوهدوز اللي كطرح علامات استفهام بخصوص جلبه للمنتخب ومن وراءه ، خليلوزيتش ماعندوش شخصية وباين كيقلب غير على مصلحتو ماشفناش منو حتى لمسة ، بالعكس جاب لينا لاعب كارثة بحال داك برقوق ويليه أملاح … نحن نتجه نحو نكسة أخرى إيلا مغيرتو هاد لمدرب أنصح بعدم متابعة المنتخب في الاقصائيات و لا كاس افريقيا غير باش ميطحش شي حد عاوتاني بالحسرة لحقاش منتخب لا يبشر بخير
بطولة ممتعة رغم قلة الجمهور.الفريق الإيطالي قوي جدا ومتكامل والمنتخب التركي لم أكن أنتظر هذا المستوى الضعيف جدا.شوفوا العقلية الإحترافية إيطاليا متقدمة بثلاثية ورغم دالك بقاو مسيطرين على الكرة وكأنهم متتعادلين.ولكن تبقى فرنسا أكبر مرشح نظرا للنجوم المتواجدين وطريقة لعبهم الرائعة.شكرا لألمانيا وشكرا للقنوات الألمانية وتحيا ألمانيا وقوة ألمانيا وعلم وإنسانية ألمانيا بعيدا عن دوا متخلفة في العالم الثالث
ومحاربي الصحراء يقصو على نسور قرطاج في عقري راهم 0_2 بعدما كانو يتفاخرون بالرتبة العالمية وقالو سوف نضح حد لمحاربي الصحراء لانتصراتهم ههههه ولكن بونجاح ومحرز ورفاقه قالو كلمتهم وهل هم بحصدون الانتصرات بدون مشكل ما شاء الله على ولاد بلادي 27 مقابلة بدون هزبمة والفضل يرجع المدرب بالماضي وكل اللعبين ما شاء الله وحتى فريق المغربي أصنع يمر بما مر به منتخبنا من قبل ولكن عند بدون ولد البلاد بدلا من الاوروبيين نجحت الكورية الحزائرية
الجزاءر تفوز على تونس ب 2:0 وان شاء نتمنى المزيد
فريق في القمة