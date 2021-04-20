خرق الطوارئ يجر 112 شخصا للتوقيف بالدار البيضاء

خرق الطوارئ يجر 112 شخصا للتوقيف بالدار البيضاء
صورة: أرشيف
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 00:51

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، 112 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وسياقة مركبات بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وكانت دوريات الشرطة المكلفة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية قد رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بالسياقة بطريقة خطيرة واستعراضية بعدد من شوارع مدينة الدار البيضاء، باشرت على إثرها عمليات أمنية ميدانية مكنت من توقيف 112 شخصا، من بينهم 34 قاصرا، علاوة على حجز 95 دراجة نارية وسيارتين.

وقد جرى إيداع 61 موقوفا راشدا تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما احتفظ بـ34 قاصرا تحت تدبير المراقبة، علاوة على إخضاع باقي المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫تعليقات الزوار

1
  • المدينة لترجينا بركتها
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 01:03

    مدن الشمال وفاس يخرج الناس يطالبون برفع الحجر عن المساجد ليلا.. وبعض مراهقو وشباب العاصمة الاقتصادية يخرجون ليلا في استعراض بالدرجات النارية

    0
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