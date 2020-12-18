ائتلاف: "تقصير رسمي" يطال الاهتمام بـ"لغة الضاد"

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ18 دجنبر من كل سنة؛ قال الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إنه لاحظ أن هناك “تقصيرا رسميا في الاهتمام باللغة العربية في المغرب، بل والتراجع عن المكتسبات التي حققتها طيلة عقود الاستقلال وبناء الدولة الوطنية؛ كما وقع في قطاع التعليم ويقع في الإدارة والإعلام والفضاء العام، رغم التنصيص الدستوري على مكانتها المتميزة”، مسجلا أن هناك استمرارا لـ”الحملات المغرضة المنظمة في الهجوم على لغة الضاد، إعلاميا وأكاديميا وسياسيا، دون حماية سياسية أو قانونية من قبل الدولة”.
وجاء في البيان عينه توصلت به هسبريس: “إذ نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، على غرار العديد من الهيئات والمؤسسات والمراكز في مختلف بقاع المعمور، فإننا ندق ناقوس الخطر إزاء ما يتهدد لغة الضاد في المغرب من محاولات الهدم وطمس الهوية، مثمنين في الوقت نفسه كل المبادرات الخلاقة التي تقف صامدة في وجه كل المناوئين بأسلوب حضاري راق”.
لذلك، تردف الوثيقة نفسها، “نصر على مواجهة كل التحديات التي تمس مكانة العربية في المجتمع المغربي، داعين المهتمين والخبراء إلى الاصطفاف من أجل النهوض بلغة الضاد، في انسجام تام مع الثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، من أجل الرقي بالمغرب المتعدد والموحد المعتز بلغته الرسمية وتعدده الثقافي”.
وفي المقابل، عدد الائتلاف عينه مزايا لغة الضاد، مقرا أنه “تضاعف الاهتمام بها على المستويات التعليمية والأكاديمية والفكرية، إن في البلدان الأوربية والأمريكية، أو في أقصى شرق آسيا، أو في إفريقيا، وصارت هذه اللغة من بين المفاتيح المهمة للولوج إلى المجتمعات العربية وثقافاتها وأسواقها الاقتصادية والسياحية… وبذلك، لم يعد الحديث بها مقتصرا على أبنائها، بل تجاوزهم إلى الناطقين بلغات أخرى”.
كما ثمن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية “قيمة الإنتاجات الأدبية والنقدية والفكرية المنشورة باللغة العربية، التي تشهد تناميا ملحوظا على المستويين العربي والأجنبي”، موردا أن ما يثلج الصدر، أيضا، “اهتمام العديد من الغيورين بإنجاز أبحاث ودراسات أكاديمية رصينة وذات قيمة علمية عالية باللغة العربية في تخصصات دقيقة، بما فيها العلوم الطبية والحاسوبية وغيرها، علاوة على تنظيم مسابقات تتنافس فيها ناشئة البلدان العربية، لإبراز مهاراتها في اكتساب هذه اللغة، والتحدث بها ومطالعة الكتب المنجزة باللسان العربي”.
وأضاف البيان أن لغة الضاد “اكتسحت مبكرا الفضاء التكنولوجي، وصارت إحدى الأدوات الرئيسة في استعمالات الأنترنيت المتعددة، ولا أدل على ذلك من مرتبتها في التداول، وتعدد الموسوعات والمواقع الإلكترونية ومنصات البحث وهلم جرا”.
استوقفتني هذه العبارة :”رغم التنصيص الدستوري على مكانتها المتميزة” … ان مكانة اللغة العربية لا تنبع من الدستور.. اللغة العربية والهوية العربية للمغرب فوق الدستور.. وقبل الدساتير.. فالدساتير تتغير.. وعروبة المغرب كانت قبل قرون وقرون.. وستبقى سرمدا ان شاء الله
اللغة العربية لغة متجاوزة وهي سبب تخلفنا…لو استثمرنا الاموال (التي تم صرفها في التعريب مند الاستقلال ) في اللغة الانجليزية لكنا من الاوائل ….نحن في حاجة الى انجليزية ثم الانجليزية فقط. نعم لدينا لغات وطنية محلية يجب على كل مغربي ان يفتخر بهم ..
إلى المعلق1، آشمن عروبة المغرب كانت قبل قرون و قرون!!!، سير كون تحشم الله يهديك، نتا راه خاصك الکرون (lgroun) ماشي القرون!!!
يؤسفني كأستاذ أن ألاحظ و ألمس عدم الإهتمام بهذه اللغة العريقة ، الجميلة و الغنية و ذلك عن سابق قصد وترصد ، سواء في مؤسساتنا التعليمية أو الإعلامية أو الإدارية …… أتمنى الاهتمام بها أكثر في بلدي و إعطاءها المكانة المرموقة التي تستحقها فهي ترمز لهويتي المغربية الإسلامية……
يكفينا أن الله سبحانه وتعالى جعل اﻷقرآن بلسان عربي وهو الدستور السامي فوق كل الدساتير ومرجعها ولغة الجنة هي العربية . وتطور العلم الحالي لا يمكنه الإستمرار إلا بتعلم لغة الضاد .والدليل هو أن أبحاث بريطانية ومن دول أخرى تعترف بأن اللغة العربية تفرض نفسها في علوم عدة وبدأو بالفعل بتعليمها لطلابهم خاصة في الطب والفلك ! والنسبة لبلدنا الحبيب وردا في نفس الوقت على بعض المعلقين على هذا المقال وما رأيت من إختلاف في اﻷراء ، أقول أن اللغة العربية جاءت إلى المغرب عن طريق الإسلام الموحد بين كل اللغات وبين كل اﻷعراق، فتوحدوا (…)
يكفينا فخرا أن اللغة العربية هي لغة القرآن
هل تعلمون أن بعض الدول المتقدمة كبريطانيا تختار اللغة العربية لتخزين أرشيفها ؟
وهل تعلمون أن نبينا عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة العربية
وهل تعلمون أصل كل اللغات هي العربية
وهل تعلمون أن. حرف النون. ن. نون والقلم وما يسطرون هو أصل كل الحروف في الكون ؟؟! والسلام على من إتبع الهدى