ابتدائية الرباط تواصل الاستماع إلى المعطي منجب

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم المعطي منجب، وبعض أفراد عائلته، أمام النيابة العامة على إثر انتهاء البحث التمهيدي.

وأضاف المسؤول القضائي، عبر بلاغ أصدره مكتبه وتوصلت به هسبريس، أن قاضي التحقق لدى المحكمة نفسها اتخذ، بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، قرار إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

البلاغ شدد على أن منجب ستتم مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال، كما أصدر قاضي التحقيق أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعني بالأمر.