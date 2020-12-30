ابتدائية الرباط تواصل الاستماع إلى المعطي منجب

ابتدائية الرباط تواصل الاستماع إلى المعطي منجب
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 13:03

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم المعطي منجب، وبعض أفراد عائلته، أمام النيابة العامة على إثر انتهاء البحث التمهيدي.

وأضاف المسؤول القضائي، عبر بلاغ أصدره مكتبه وتوصلت به هسبريس، أن قاضي التحقق لدى المحكمة نفسها اتخذ، بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، قرار إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

البلاغ شدد على أن منجب ستتم مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال، كما أصدر قاضي التحقيق أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعني بالأمر.

المحكمة الابتدائية بالرباط المعطي منجب جرائم غسل الأموال قاضي التحقيق

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‫تعليقات الزوار

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  • Hassan
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 13:19

    من النضال الحقوقي الى النضال والجهاد في غسيل المال وبعد النطق بالحكم اصحابه في النضال الغير حقوقي سيقولون مؤامرة لاخراص لسانه اما يده التي امتدت الى اموال الشعب طبعا سينسونها.

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