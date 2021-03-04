ابتزاز "رونار" يجر 33 شهرا حبسا نافذا لشابين

ابتزاز "رونار" يجر 33 شهرا حبسا نافذا لشابين
صورة: و.م.ع
الخميس 4 مارس 2021 - 18:00

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، الخميس، أحكامها في قضية الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت التي كان ضحيتها الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق لـ”أسود الأطلس”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المحكمة سالفة الذكر قضت بالحبس النافذ لمدة 30 شهرا، وأداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وأداء تعويض حدد في خمسين ألف درهم للمشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 25 عاما.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحاكمة، التي جرت عن بعد بسبب ظروف جائحة “كوفيد 19″، أسفرت أيضا عن إصدار حكم بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وأداء تعويض حدد في خمسين ألف درهم للمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 27 سنة.

أرناك ابتزاز عبر الأنترنيت مدينة وادي زم هيرفي رونار

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‫تعليقات الزوار

4
  • رأي
    الخميس 4 مارس 2021 - 18:07

    أحكام معقولة،لكن حتى رونار يتحمل جزء من هذه القضية، كيف لرجل في منصبه يتعرى أمام الكاميرا

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  • عباس فريد
    الخميس 4 مارس 2021 - 18:07

    هذا الرونار الذي نزل الى قعر الرذيلة هو اللي خاصو الحبس !! اما انهم يعتبرونه فوق القانون !! فلماذا لم يحضر امام القاضي للمحاكمة بما انه هو الطرف الرءيس !! ان لازال هناك من يعتبر الفرنسيين شبه مقدسيين ؟؟
    الشي المؤكد هو انه لا زالت سلطة التحكم تعاني من عقدة الفرنسي

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  • محمد
    الخميس 4 مارس 2021 - 18:08

    مدرب قمة في الانحطاط و حكم قاس نوعا ما.

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  • مهاجر
    الخميس 4 مارس 2021 - 18:12

    يجب إصدار أحكاما قاصية في حق هؤولاء الأشخاص الذين اتخدو هذا النوع من الابتزاز كوسيلة لكسب المال مثل ما هو الحال
    لأصحاب اليوتوب الروتين اليومي.

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