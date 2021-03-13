ابتسام باطما تغادر "سجن لوداية" في مراكش

غادرت ابتسام باطما، اليوم السبت، السجن المحلي لوداية بالضاحية الغربية لمراكش، بعهد انتهاء المدة السجنية التي قضت بها محكمة الاستئناف في حقها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت، خلال شهر يناير الماضي، الحكم الابتدائي في حق ابتسام باطما، الذي صدر عن الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، القاضي بإدانتها بسنة حبسا نافذا، وبأدائها للمطالبة بالحق المدني، الفنانة سعيدة شرف، تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم تضامنا مع شقيقتها دنيا.

وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة نفسها في مواجهة المغنية دنيا باطما إلى مبلغ 40000 درهم تضامنا بينهما، وبرفع تعويض سهام بادا إلى مبلغ 40000 درهم، وتحميل المحكوم عليهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المتهمة ابتسام بالمنسوب إليها في صك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، و”بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

يذكر أن الفنانة الغنائية دنيا باطما قررت اللجوء ضد الحكم الاستئنافي إلى محكمة النقض، بعدما رفع القضاء الجالس بمحكمة الاستئناف عقوبتها إلى سنة حبسا نافذا.