ابتسام باطما تغادر "سجن لوداية" في مراكش

غادرت ابتسام باطما، اليوم السبت، السجن المحلي لوداية بالضاحية الغربية لمراكش، بعهد انتهاء المدة السجنية التي قضت بها محكمة الاستئناف في حقها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت، خلال شهر يناير الماضي، الحكم الابتدائي في حق ابتسام باطما، الذي صدر عن الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، القاضي بإدانتها بسنة حبسا نافذا، وبأدائها للمطالبة بالحق المدني، الفنانة سعيدة شرف، تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم تضامنا مع شقيقتها دنيا.
وبرفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة نفسها في مواجهة المغنية دنيا باطما إلى مبلغ 40000 درهم تضامنا بينهما، وبرفع تعويض سهام بادا إلى مبلغ 40000 درهم، وتحميل المحكوم عليهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة المتهمة ابتسام بالمنسوب إليها في صك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، و”بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.
يذكر أن الفنانة الغنائية دنيا باطما قررت اللجوء ضد الحكم الاستئنافي إلى محكمة النقض، بعدما رفع القضاء الجالس بمحكمة الاستئناف عقوبتها إلى سنة حبسا نافذا.
كي درتو لها ضغيا داز هاد العام بحال إلى دوزات غير شهر
فى انتضار دنيا باطما حتى هى تدوز عام ديال الحبس كى تكون عبرة لكل من سولت له نفسه أن القانون يطبق على الفقير فقط فى هد البلاد القضاء أمام امتحان عسير
زمن الانحطاط نحن فيه، كل فنان وشمن فضيحة نسمعها عنهم مع الاسف الشديد، العيب والعار علينا نحن كمواطنين نعطي قيمة لمثل هؤلاء المنحطين ….. الذين الا يفيدون الوطن في اي شيء وفي اي تنمية او نهضة فكرية أو فنية اصيلة … . العفوو مهد الوضعية وسلام ….
شكرا جزيلا ، هدا أحسن خبار سمعتو اليوم ، هنيئا لنا ، يا ترى واش الإعلام الجزائري في خبارو هاد الشي ولا لا
ما يهم في هذه القضية، ليست المدة الحبسية التي نالتها وقضتها هذه الأمية الجاهلة التي لا تملك اي قدر من العلم والمعرفة، بقدر ما تتاجر في مفاتنها المزركشة بطبقات سميكة من الماكياج، وإنمــــــــــــــــــــــــا المهم هو الإدانة.
والإدانة تعني أن المعنية مجرمة، وهذا يكفي أن يعرف الخاص والعام من هي ومن هي أختها مهما اشتهرتا لدى الجهلة والأميين من طينتهن. وهن ليستا “نجمتان” سوى لدى الجهلة والأميين والأميات من أمثالهن.
اتمنى ان تكون تربت في السجن لان اغلب المجرمين لما يخرجون من السجن يزدادون اجراما خصوصا القادمين من العائلات المعروفة بتاريخ عائلي اجرامي المنحذرة من كاريانات حيث يكثر الفساد والدعارة والنصب والسرقة
هاد المنسوب اليها كامل و عام، لازم تغيير القانون و الضرب باقصى العقوبات فيمن يقوم بالمساس بحياة الغير
اتمنى ان تكون اخذت عبرة وغيرت من تصرفاتها واتمنى الا نراها مرة اخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تسب وتشتم عباد الله وان تلتفت الى حياتها الشخصية هي واختها و ربما هذه مناسبة حتى تراعي الاطفال عندما تقضي دنيا تقضي مدة الحكم المحددة في سنة سجنا الله يهدي ما خلق
تحية وتقدير للقضاء المغربي على نزاهته