اتحاد الإمارات يسمح بالجماهير في نهائي الكأس

اتحاد الإمارات يسمح بالجماهير في نهائي الكأس
صورة: أرشيف
الأحد 16 ماي 2021 - 16:59

يواجه شباب الأهلي نظيره النصر، الأحد، برسم نهائي كأس الإمارات لكرة القدم، في مباراة يحضرها الجمهور في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بحضور المشجعين بنسبة 30 في المئة من سعة ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 25 ألف متفرج.

وسيكون اللقاء ثاني نهائي يجمع بين الفريقين هذا الموسم، بعد مواجهتهما في كأس الرابطة التي انتهت بفوز شباب الأهلي بركلات الترجيح (5-4) عقب تعادلهما سلبا.

ويملك شباب الأهلي الرقم القياسي في كأس الإمارات برصيد 9 ألقاب، آخرها في 2019، قبل أن تلغى المسابقة في الموسم الماضي بسبب فيروس “كورونا”، مقابل 4 للنصر الذي كانت آخر ألقابه في 2015 على حساب شباب الأهلي نفسه.

الاتحاد الإماراتي النصر شباب الأهلي كأس الإمارات لكرة القدم

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