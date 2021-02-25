اتحاد جمعيات يدعم أولوية تلقيح "ذوي الإعاقة"

وجه الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية رسالة إلى رئيس الحكومة، دعاه فيها إلى توفير اللقاح ضد “كورونا” لهذه الفئة المحسوبة على الفئات المجتمعية الهشة، من أجل تمنيعها ضد الفيروس.

ودعا الاتحاد سعد الدين العثماني إلى تلقيح الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المحتضنين من طرف مراكز الرعاية الاجتماعية المختصة في الإعاقة، وبالمؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها.

كما دعا إلى تلقيح الطلبة الجامعيين والمتدربين بمراكز التكوين المهني، والأشخاص الساهرين عليها من أطر تربوية ومستخدمين وكل الأشخاص الذين يقدمون الخدمات للاستفادة منه بغض النظر عن السن والجنس.

وثمّن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة توجيهات الملك محمد السادس القاضية بتوفير اللقاح للمغاربة بالمجان، ملتمسة من القطاعات الحكومية المهتمة بتدبير ملف الإعاقة “مزيدا من الاهتمام بهذه الفئة الهشة، خصوصا في هذه الظرفية العصيبة التي تمر بها البشرية جراء اجتياح الوباء”.

وأكدت الهيئة نفسها أن دعوتها رئيسَ الحكومة لتوفير اللقاح ضد فيروس “كورونا” للأشخاص ذوي إعاقة ذهنية “يأتي انسجاما مع منطوق مقتضيات الدستور ومع القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الحق في الولوج إلى قطاع الصحة”.