اتحاد طنجة يهزم الفتح وينتزع صدارة الترتيب

انفرد فريق اتحاد طنجة بصدارة ترتيب أندية القسم الأول ،عقب تغلبه على مضيفه فريق الفتح الرياضي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما على ارضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الثالثة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وسجل هدف اللقاء للفريق الطنجي اللاعب طارق استاتي في الدقيقة 29 من ضربة جزاء.

وتصدر فريق اتحاد طنجة بعد هذا الفوز ، وهو الثالث له على التوالي، الترتيب برصيد تسع نقط، في حين حل الفريق الرباطي ثامنا بمجموع أربع نقط.