اتحاد محترفي التنس يقبل لعب بنشيتريت للمغرب

وافق الاتحاد الدولي للتنس للاعبين المحترفين، بشكل رسمي، على طلب اللاعب إليوت بنشيتريت من أجل تمثيل الفريق الوطني المغربي خلال الفترة المقبلة ضمن منافسات البطولات الدولية التي سيُشارك فيها، عوض الدفاع عن قميص فرنسا.

وبات بنشيتريت مؤهلا لتمثيل المغرب في البطولات التي تندرج تحت لواء الاتحاد الدولي للتنس، واتحاد محترفي التنس، بداية من فاتح يناير الجاري، كما أن اللاعب عبّر عن سعادته للدفاع عن العلم الوطني، مؤكدا أنه تحدوه رغبة قوية في تشريف المغرب وإسعاد جماهيره.

وكان اللاعب إليوت بنشيتريت صاحب الـ22 سنة، الذي رأى النور بمدينة نيس الفرنسية، قد أعلن قبل أسبوع أنه قرر تغيير جنسيته الرياضية ليدافع عن ألوان المغرب بلد والده، مبديا رغبته في تحقيق إنجازات كبيرة.

ومن المنتظر أن يُدشن بنشيتريت مشواره مع الفريق الوطني بالتصفيات المؤهلة لبطولة أستراليا، التي ستنطلق في الـ10 من يناير الجاري، حيث سيُحاول تحقيق نتائج إيجابية من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة.

وكان بنشيتريت قد قال في منشور سابق على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “سألعب للمغرب بداية من يناير القادم، تمثيل بلد ميلاد والدي سيكون فخراً لي، سأظل فرنسيا، لكن على أرضية الملاعب سأدافع عن ألوان المغرب”.

يُشار إلى أن إليوت بنشيريتيت يحتل المركز الـ 223 في التصنيف العالمي للاعبي التنس، ويُعتبر بلوغه الدور الثاني من دورة “رولان غاروس” السنة الماضية أفضل نتيجة له في بطولات “الغراند سلام”.