اتحاد محترفي التنس يقبل لعب بنشيتريت للمغرب

وافق الاتحاد الدولي للتنس للاعبين المحترفين، بشكل رسمي، على طلب اللاعب إليوت بنشيتريت من أجل تمثيل الفريق الوطني المغربي خلال الفترة المقبلة ضمن منافسات البطولات الدولية التي سيُشارك فيها، عوض الدفاع عن قميص فرنسا.
وبات بنشيتريت مؤهلا لتمثيل المغرب في البطولات التي تندرج تحت لواء الاتحاد الدولي للتنس، واتحاد محترفي التنس، بداية من فاتح يناير الجاري، كما أن اللاعب عبّر عن سعادته للدفاع عن العلم الوطني، مؤكدا أنه تحدوه رغبة قوية في تشريف المغرب وإسعاد جماهيره.
وكان اللاعب إليوت بنشيتريت صاحب الـ22 سنة، الذي رأى النور بمدينة نيس الفرنسية، قد أعلن قبل أسبوع أنه قرر تغيير جنسيته الرياضية ليدافع عن ألوان المغرب بلد والده، مبديا رغبته في تحقيق إنجازات كبيرة.
ومن المنتظر أن يُدشن بنشيتريت مشواره مع الفريق الوطني بالتصفيات المؤهلة لبطولة أستراليا، التي ستنطلق في الـ10 من يناير الجاري، حيث سيُحاول تحقيق نتائج إيجابية من أجل الوصول إلى أدوار متقدمة.
وكان بنشيتريت قد قال في منشور سابق على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “سألعب للمغرب بداية من يناير القادم، تمثيل بلد ميلاد والدي سيكون فخراً لي، سأظل فرنسيا، لكن على أرضية الملاعب سأدافع عن ألوان المغرب”.
يُشار إلى أن إليوت بنشيريتيت يحتل المركز الـ 223 في التصنيف العالمي للاعبي التنس، ويُعتبر بلوغه الدور الثاني من دورة “رولان غاروس” السنة الماضية أفضل نتيجة له في بطولات “الغراند سلام”.
لعبة كرة النتس شهدت تراجعا كبيرا بعد الثلاثي الخطير العلمي والعيناوي وأرازي اللاعبون الذين مارسوا بالمغرب عندما كانت الرياضة المغربية في أوجها قبل أن تنحدر للحضيض بشكل مفاجئ وكارتي كما هو الأمر بالنسبة لألعاب القوى .
يجب الإهتمام بالتكوين و التنقيب لدينا الملايين بل فائضة من الشباب بحيث لسنا قطر لكي نقوم بالتجنيس، يجب إعادة النظر في السياسات الرياضية و الإجتماعية عموما لأنه فاشل على ما يبدو بشكل واضح!
سعيد عويطة شرف المغرب وفتح باب التألق لمن اتى بعده نتمنى ان تكون شرفا جديدا للمغرب في عالم الكرة الصفراء وتحية على الروح المحبة للوطن وللمغاربة
في غياب لاعبين لارزين على غرار العناوي وارازي والعلمي مرحبا به نحن في امس الحاجة اليه
مرحبا بك ما دامت في عروقك دماء مغربية فالدين للله والوطن للجميع
قرار سياسي لان هذا الشاب لا يمت للمغرب بصلة
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كمغربي أحس بالفخر أنني مغربي هذا الوطن أرض التعايش و التسامح بين هذه الفسيفساء التي تشكل المغاربة من أمازيغ و يهود و عرب و أندلسيين و أفارقة. كم أنت كبير يا وطني.