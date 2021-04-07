اتفاقيات "إعفاء التأشيرة" ومكافحة المخدرات تتوج تقارب المغرب وكولومبيا

وقع المغرب وكولومبيا، أمس الثلاثاء، على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تهم التعاون في مجال الخدمات الجوية، ومكافحة المخدرات، والإعفاء من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل بالنسبة للمواطنين المغاربة والكولومبيين الحاملين لجوازات سفر عادية.

ويتعلق الأمر باتفاقيتين ثنائيتين ومذكرتي تفاهم، تم التوقيع عليها خلال اجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية، عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الكولومبية كلوديا بلوم.

الاتفاقية الأولى المتعلقة بالخدمات الجوية، التي وقعها بوريطة وبلوم، تهدف إلى تنظيم الفتح التدريجي المتبادل للأسواق الجوية للمملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، وتتضمن مقتضيات تتعلق بمنح حقوق المرور، وتصاريح الاستغلال لشركات النقل الجوي، والضرائب والرسوم الجمركية، والتمثيلية التجارية للشركات، والتعريفات وتحويلات الإيرادات.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بحذف تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل بالنسبة للمواطنين المغاربة والكولومبيين الحاملين لجواز سفر عادي، وتهدف إلى إعفاء مواطني البلدين الحاملين لجواز سفر عادي وجواز سفر دبلوماسي من متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة (90 يوما) في البلد الآخر.

من جهة أخرى، تم التوقيع بهذه المناسبة على مذكرتي تفاهم، من قبل وزيري الشؤون الخارجية في البلدين، تهم الأولى النهوض بالتعاون في مجال مكافحة المخدرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.

وبخصوص مذكرة التفاهم الثانية، فتهدف إلى إقامة علاقة تعاون بين وكالة التعاون الدولي المغربية والوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدولي، في إطار التعاون جنوب-جنوب، من خلال إطلاق مبادرات للتعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي والفني، وتشجيع تبادل التجارب والتدبير وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الأولوية التي حددها الطرفان. ووقع على مذكرة التفاهم هاته مديرا الوكالتين محمد مثقال، وأنجيلا أوسبينا دي نيكولس.