اتفاقية تجمع جامعتي محمد السادس ببن جرير والحسن الأول بسطات

اتفاقية تجمع جامعتي محمد السادس ببن جرير والحسن الأول بسطات
صورة: خاص
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 00:00

احتضنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات “البوليتكنيك” بمدينة بن جرير، توقيع اتفاقية إطار بينها وبين جامعة الحسن الأول بسطات، لتعزيز البحث الأكاديمي في مجالات العلوم والصحة، بحضور رئيسي الجامعتين، على التوالي، الدكتور هشام الهبطي والدكتورة خديجة الصافي.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه “في سياق السعي إلى تطوير النظام الصحي المعتمد على البحوث والأدلة العلمية الذي يعتبر من ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة، وكذا منح الأطر المستقبلة من الباحثين والطلبة فرصة المشاركة في البحث العلمي ضمن المجال الصحي في أفق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة ضمن إطار استراتيجية وطنية هادفة”.

وتتمثل استراتيجية جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بن جرير في أن تكون رافعة للتنمية في المغرب وإفريقيا، “من خلال مواجهة تحديات الغد واتباع نهج مبتكر قائم على التآزر بين البحث والتكوين والابتكار”.

أما جامعة الحسن الأول بسطات، فتضع ضمن رهاناتها الكبرى تحفيز البحث العلمي في مجالات العلوم والتقنيات بالمغرب وتعزيز إشعاعه، “خاصة أنها اشتغلت على تشخيص للوضعية الراهنة والأهداف المرجوة ليس فقط على مستوى تحسين التصنيف العالمي للجامعات المغربية ولكن أيضا في النهوض بمجالات تهم المواطن في قضاياه اليومية وتطوريها إلى الأفضل”.

بن جرير جامعة الحسن الأول جامعة محمد السادس سطات

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