"الزراعة الذكية" تجمع مكتب الفوسفاط ومجموعة صينية

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، الرائد العالمي في سوق الأسمدة الفوسفاطية، ومجموعة “HUBEI FORBON TECHNOLOGY” (FORBON)، الفاعل الصيني المتخصص في البحث والتطوير وتوفير الحلول الشاملة للمضافات الخاصة بالأسمدة والنشط في مجال الزراعة الذكية، عن توقيع اتفاقية لإحداث مشروع مشترك (Jointe Venture) في مجال البحث والتطوير، تهدف إلى تطوير جيل جديد من الأسمدة والمساهمة في تنمية الزراعة الذكية. ‬‬

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن حصص المشروع المشترك الجديد تعود بالتساوي (50 في المائة) لمجموعة “OCP” و”FORBON”، ويقع في منطقة “East Lake” الخاصة بتطوير التكنولوجيات الحديثة بووهان الصينية، كما سيستفيد من امتياز الولوج إلى المنظومة الصينية للابتكار، التي تعد اليوم أحد أكثر الأنظمة حيوية في مجال البحث والتطوير المرتبط بالقطاع الفلاحي.

وتهدف “مجموعة OCP” و”FORBON”، من خلال المشروع المشترك الجديد، إلى إقامة شراكة تسعى إلى تطوير جيل جديد من الأسمدة والحلول الرقمية المرتبطة بالمجال الفلاحي، وذلك بالارتكاز على قدرات المجموعتين في مجال الابتكار.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة ستستفيد أيضا من منظومة الابتكار الديناميكي التي تحتضنها “المنصة الوطنية للصناعات الحيوية لووهان” (Biolake) داخل مجمع “East Lake” الخاص بتطوير التكنولوجيات الحديثة (Optic Valley)، بغية استكشاف حلول فلاحية مستدامة تهدف إلى تطوير تركيبات مشخصة للفلاحين، وتلقين الممارسات الفلاحية الجيدة وتوفير الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجاتهم.

وفي هذا الإطار، قال سفيان الكاسي، الرئيس التنفيذي للتطوير بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط: “جعلت مجموعة OCP من الابتكار حجر الزاوية في استراتيجيتها المرتبطة بالتنمية، كما يجسد ذلك النهج الشامل الذي تم تطويره مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.

وأضاف أن “المشروع المشترك المتواجد بمنصة East Lake الخاصة بتطوير التكنولوجيات الحديثة بووهان الصينية سيستفيد من الولوج إلى إحدى أهم وأوسع شبكات للمهنيين وأكثرها حيوية في مجال الابتكار، إلى جانب الجامعات ومراكز البحث الرائدة في الصين التي تعمل على تأمين مستقبل الفلاحة”.

من جهته، أكد Wang Renzong، الرئيس المدير العام لـ”FORBON”، أن “مجموعة OCP وFORBON تتوفران على الرؤية ذاتها والطموح نفسه بشأن مستقبل الفلاحة، وعلى وجه التحديد توفير تركيبات ملائمة من الأسمدة والحلول الرقمية لفائدة الفلاحين من أجل تحسين الفلاحة التقليدية والتقنيات الزراعية وكذا ضمان مردودية أفضل للمزارعين”.

وأضاف أنه “بفضل خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، وإنترنيت الأشياء والتقنيات الرقمية، يمكن لـFORBON وOCP، عبر هذه الشراكة، تزويد الفلاحين بالحلول المثلى من أجل فلاحة مبتكرة ومستدامة. وعليه، سيكون المشروع الجديد مخصصا للابتكار وفي صالح الفلاحة الصينية والعالمية”.