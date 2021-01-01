اتفاقية مرتقبة تمهّد لمباراة ودية بين المنتخب المغربي ونظيره الإسرائيلي

عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم، اجتماعا، عبر تقنية المناظرة المرئية (زووم)، مع أورن حسون، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، ونائبه آفي ليفي، حيث اتفق الطرفان على تباحث تكوين فرق عمل مشتركة.
وقالت ليا بنشرتيت، منسقة الاجتماع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاتفاق تم بين الطرفين لإجراء مقابلة ودية؛ لكن دون تحديد التفاصيل، من قبيل الموعد والمكان، مسجلة أن الاتحاد الإسرائيلي وجامعة كرة القدم المغربية يستعدان لاتفاقيات ثنائية كثيرة.
وأضافت بنتشريت، وهي مغربية يهودية، حضرت أشغال الاجتماع الافتراضي، أن المسؤولين وجّها الدعوة إلى بعضهما البعض من أجل زيارة المغرب وإسرائيل، ومن المنتظر أن تعلن كافة التفاصيل في المستقبل القريب.
ووصف بلاغ الاتحاد الإسرائيلي للعبة، نُشر على الموقع الرسمي لهذا الأخير، اللقاء الافتراضي مع فوزي لقجع بـ”التاريخي”.
وحسب البلاغ، فقد افتتح لقجع حديثه قائلا: “أرحب بهذه المحادثة التي كنا ننتظرها منذ سنوات عديدة. وبفضل التحرك الشجاع لملك المغرب محمد السادس، لدينا فرصة لتقوية الروابط بين الشعوب من خلال كرة القدم. وأود أن أدعوكم إلى المغرب للتفكير معا من أجل عمل مشترك والاتفاق على تنظيم مباريات بين فرقنا”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي: “أود أن أشكرك صديقي على المبادرة المرحب بها.. نحن متحمسون. وبالطبع نرى أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات والتعاون بين الاتحادين. هناك مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل من أصول مغربية،
وهذا الخبر سيجعلهم سعداء للغاية.. لدينا أيضا ما نساهم به من أجلكم، أشكركم على دعوتكم للحضور إلى المغرب، وأتمنى استضافتكم وممثلي الجامعة في إسرائيل، ولدينا فرصة نادرة لتقديم مستقبل أفضل لشبابنا ولأولادكم.. ستكون بداية صداقة رائعة”.
مبقاتش مكاتب الاتصال وليتو ديرين علاقات نيت ديال بصح
inchallah 4-0 pour le maroc. comme d’habitude
افتحوا المدرجات لجمهور الرجاء الرياضي…انتهى الكلام.
سوف يأتينا البعض و ينتقد الأمر، رغم أنها مباراة في كرة القدم و ليست مناورات عسكرية مثلآ ههه
كنا ننتظر مباراة المغرب مع المنتخب الفلسطيني
وما الهدف من هده المباراة الايوجد فريق اخر؟ ……
بغاو مباراة ودية يحيدو التأشيرة للمغاربة و يفتحو المجال للمغاربة للعمل بإسرائيل … تسامحنا فالتطبيع متركبوش للشعب على الرأس ضسارة لا
why not , it’s sport , they are very welcome. it’s a good start between us and our brothers jews.
المنتخب الإسرائيلي قوي ويمارس في القارة الأوربية حيث المستوى الكروي الرفيع وأعتقد أن مباراة من هذا الحجم هي انتصار للمنتخب المغربي تمكنه من الإحتكاك على المستوى العالمي . ما يخدم العناصر الوطنية ويقوي من جاهزيتها .
حض موفق بكل روح رياضية للمنتخبين أما بعد وبصفتي تاجر فقد تضررت تجارتي بشكل كبير بعد هده الجائحة لم أستفذ قط من أي إعانة قل البيع والشراء والأزمة الحقيقية بدأت بعدما كنت أبيع ما تيسر كل يوم أصبحت لا أبيع قطعة واحدة من منتوجاتي رغم دخول الزبائن للمحل أصبح المواطن لا يقدر حتى أن يقتني حاجياته نرجو من الملك التفاتة الى هده الفئة من التجار الصغار وأن يروجوا الأموال هناك ركوووووود حاااااد والله المستعان
نتمنى هذه الفرصة من زمان ومرحبا بهم وخاصة اليهود المغاربة في بلدهم الأم. نتمنى أن نرى هذه المباراة في القريب العاجل بحضور جماهري حضاري ونقدم معا تيفو عظيم يجسد الصحراء المغربية.
ما فيها عيب مباراة ستدخلنا التاريخ من اوسع ابوابه
أنا متاءكدة الجزائر سوف ترد على هذه المبارة وسوف نرحب بالفدائيين وسوف نلعب مبارة فالقمة بشعار الا فلسطين وسوف ترون كيف يزلزل ملعب الشهداء 5 يوليو بشعار الا فلسطين الشهداء وسوف تعلو اصوات 80 ألف متفرج كل مدن الجزائرية لنصرت اشقائنا المضلومين وانا متاءكدة حتى شعب المغربي سوف يقاطع هذه المبارة ولهذا سوف اطلب الجامعة الملكية من اجراء المبارة في تل ابيب ولكن الصهاينة بخبثهم سوف يطالبون اجراء المقابلة في القدس للفتزاز اهل القدس وفلسطين ندعو الله ان ينصرنا على قوم الضالمين ومن قال غير ذلك فهو منهم
كنا نعتقد أنها مجد شائعة لكن للاسف اصبحت واقعا . ماذا يمكن ان اقول . ؟والله انها القاضية . اطلب من اللاعبين الامتناع عن اللعب وعلى الجمهور عدم الحضور . لن تستطيعوا تحبيب الصهاينة في قلوبنا . لن نطبع معهم مهما حاولتم .قلت في تعليق سابق لن يقنع الصهاينة بمجرد توقيع على اتفاقيات اقتصادية ودبلوماسية وامنية . هدفهم هو التطبيع الشعبي ومن تم العمل على تفتيت المغرب إلى اقليات وعرقيلت .صدقوني والايام بيننا . لن يأتي خير من هذا الكيان ابدا . انتظروا مزيدا من الفتن والإلحاد وكثير من الفساد الأخلاقي .
اما اللعب ما زال .. و المنازلة الحقيقية .. ما زال شويا ..
و فين المشكل . إسرائيل احببنا ام كرهنا أصبحت دولة نووية و من أقوى الدول عسكريا على الصعيد العالمي و الإسرائيليين يتمسكون بولاءهم لبلدهم ( ليهودي ميدوزش خوه ) اما نحن كل العرب يقولون خذلنا العرب و كل العرب يسبون العرب و أمنيتي الوحيدة ان أعرف من العرب اللي يقصده العرب
الجمهور سيقاطع هذه المباراة بكورونا او بغير كورونا
ستختنق الأنفاس شرق حدودنا، لأن هذه المباراة سيراها العالم بأسره، حينها سيعرف ما فعلت جارة السوء في الماضي و ما تتوهم فعله حاليا. سيعرف العالم أن لنا جارا من نوع المعسكر الإشتراكي الذي انتهى. معسكر استقر في “مخيخ” بعض الجنرالات …. الكبار ” الأبدان”، الذين آزدردوا البنان حتى التخمة … و ما شنق ريحة إلا نموذج .. يتوجب أن تكون المباراة مبارتان، في الدار البيضاء و في تل أبيب. و فرجة ممتعة لجميع محبي الإنسانية و السلام. لا للكراهية.
العلاقات مع اسراىيل حسب الاتفاق علاقات ديبلوماسية كاملة وإذن إجراء مباريات بين البلدين شيء طبيعي.ومن لا يتحمل هذه الأخبار عليه أن يقرأ غيرها ولا داعي للتشويش.تحياتي
هل ستضنون أن الجمهور المغربي سيحظر للمبارات إذا نظمت في ملعب محمد الخامس ؟؟؟؟؟
ارجوالنشر .
بسم الله مجراها ومرساها مزيدا من الرقي والازدهار وعاشت الاخوة الاسرائلية المغربية عالية ومزدهرة في جل الميادن والموت والجحيم لأعدائنا الجهلة الفجرة عجزة العسكر الجار الحساد مووووتو بغيضكم .
لن أقول أو أحكم هل كان خيار التطبيع صائبا ام لا، ولكل وجهة نظره. لكن ما آثار انتباهي هو:و كأن جميع المغاربة كانو ينتظرون هذا القرار لدرجة ان الجميع أصبح يتهافت على تمجيد اليهود. بل اكثر من ذلك منهم من يصفهم بالإخوة. وآخى بيننا وبينهم بينما هم يتحدثون عن صداقة نحن نتحدث عن الأخوة. بالله عليكم متى كان اليهودي اخ للمسلم.؟ بعيدا عن أي تعصب لا لهذا و لا لذاك. اتمنى ان يتريث الجميع. كما التمس عدم التسرع في محاباتهم ولا في النفر منهم فمهما كان الامر فهم يبقون يهود ومنهم الصهاينة. فحذار من التسرع والإكثار في التمجيد فعلاقتنا قد بدأت للتو……..
مرحبا بأبناء العمومة لكم دينكم ولي دين ويقول المثل احذر من العدو مرة ومن الجار الجزائري ألف مرة
لا تتحذثوا باسم الشعب المغربي ليس لكم الحق أن تذخلوه في هذه المهزلة و هذا الإنبطاح ، يجب استشارة الشعب المغربي في مثل هذه القرارات الخطيرة و المصيرية و المفروضة علينا لأنها تمس بمستقبل و هوية أبنائنا .
غريب هذا التهافت نحو التطبيع في جميع القطاعات. ألم يقل جلالة الملك أن إقامةعلاقات مع اسرائيل سيفيد فلسطين. ماذا سيفيد التطبيع الكروي بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ ملاحظة بسيطة: لعب المنتخب المغربي مقابلة وحيدة ضد المنتخب الفلسطيني، ولم تكن ودية.
هاهوما غايضربونا بشي 10 ل0 .. زيدونا هم على هم
That’s some positive improvement.. Keep up the great work mr LAKJAA.
مرحبا والف مرحبا باخواننا الاعبين الإسرائيليين في بلدهم الثاني المغرب
هناك لاعب إسرائيلي يلعب في البطولة الإماراتية واتمني من الجامعة أن ترخص للاعبين المغاربة باللعب ببطولة إسرائيل ايضا ولاعبين إسرائيليين يلعبون في البطولة الوطنية
التعاون يجب أن يشمل كل الرياضات وليس فقط كرة القدم
خبر جد مفرح وجميل لعلاقتنا بإخواننا وأحبائنا وأشقائنا الإسرائلين .مرحبا بهم عندنا وعندهم هناك وعلى
جميع الميادين بعد هذا التطبيع السلمي.
أغلبية الكرويين ستجدوهم فلسطنيين يلعبون لصالح إسرائيل و رافعين علمهم.فأنا شخصيا أشجع كل
الفريقين لأن المهم عندي هو إنشاد الحب والسلام بين الشعوب وبدون عداوة مختلفة لأطراف
سياسية.
شكرا لجلالته على هذه الخطوات المباركة
شكرا للسيد فوزي لقجع الذي ربط الاتصال بجامعة كرة القدم الاسرائيلية تمهيدا لاجراء مبارة ودية بين الفريقين الصديقين و اكتشاف المواهب الرياضية لابناء الجالية المغربية في اسرائيل و حثها على حمل الراية المغربية الى جانب راية دولة الاقامة في كل الملتقيات الرياضية العالمية لان وجود ازيد من مليون مغربي في دولة لا يتعدى عدد سكانها 7 ملايين مواطن يعطينا الحق للمطالبة باقتسام فرحة انجازاتهم الرياضية و التمثيل المشترك في كل اللقاءات الدولية شيئ رائع ان نشاهد مبارة ودية بين فريقين شقيقين يربطان الماضي بالحاضر و يحملان راية السلم و الامان و رسالة المحبة للشعوب المتحضرة.
MARHABAN .ON EST DS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE .LE ROI ET SON ENTOURAGE TRAVAILLENT SUIVANT UN PLANNING BIEN RAISONE ET AVANT GARDISTE. MON SEUL ROLE COMME CCITOYEN MAROCAIN C EST DE SERRER LES RANGS ET DE MOBILISER L OPINION ETRANGERE EN L INFORMANT SUR LE BIEN FONDE DE LA CAUSE MAROCAINE SON ASPECT PACIFIQUE PORTEUR DE BONHEUR ET D AMOUR ET DE RECONCILIATION AINSI QUE LA NOUVELLE STRATEGIE ECONOMIQUE WIN_WIN ABOLISSANT LE COLONIALISME
مبادرة تستحق التنويه أن تجرى مقابلة بين المنتخبين الشقيقين المغربي والإسرائيلي. ستمر المباراة إن شاء الله في جو من الروح الرياضية وحظ موفق للمنتخب الوطني المغربي.
مبادرة جيدة جدا لتعزيز السلام بين الشعبين الصديقين. نعم للسلام والمحبة بين بلدينا. تحيا الصداقة المغربية الإسرائيلية.
بعض الجزائريين يتحفوننا بتعليقاتهم التي تنم عن انفصام في الشخصية دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع فرنسا و شعبها يسطف بالمئات امام سفارة دولة قتلت منهم مليون ونصف و يردوننا ان نقاطع دولة لم تقتل ولو مغربي واحد بالعكس فيها اكتر من مليون مغربي يتشوقون لزيارة بلدهم. شعب الجزائر معقد و يريد تصدير عقده
الى صاحب رقم 5 انسى الفدائيين لانهم معروضين لاجراء مقابلة مع المحاريين بشعار الا فلسطين والقدس
السمع والطاعة وما عليك الا قبول امر الواقع المفروض عليك
وعاشت فلسطين وقدسنا الشريف عاصمتها الابدية
قلتها من اول يوم على امضاء الاتفاقية و اعيدها : متى سنرى انضمام لاعبين يحملون الجنسية الإسرائيلية من اصل مغربي يلعبون للمنتخب المغربي العزيز على غرار أبناء جالياتنا الحبيبة أوروبا؟
وبموازاة مع هذا المتمنى فقد أعلن لاعب التينس بن شتريت عن عزمه تغيير جنسيته الرياضية و اللعب تحت الوان المنتخب المغربي..
فمرحبا بكل من يحمل قطرة دم مغربي.. فهم اخواننا و نرحب بهم ترحيبا حارا في بلد اجدادهم ..المغرب العريق المتعدد الاعراق و الضارب في القدم والحضارة..
اما امثال مخرز..فلا و الف لا..
مبادرة طيبة ستعود بالنفع على الجميع. كل التوفيق بإذن الله تعالى
ردا على fhla dz تعلمي أولا كيفية كتابة التاء المربوطة والمبسوطة عاد ديك ساع علقي أستغرب كل مرة نلقاك تعلقي وتدخلي فأي حاجة كاتخصنا واش لهاد الدرجة مريضة بالمغاربة الله يعفو عليك وغالبا راك ذكر مخبي وراء اسم بنت
المغرب كان و مزال وطن التعايش مع الأخرين فنقول لأخواننا الآسرائليين مرحبا بكم في بلدكم التاني و نحن في أنتضاركم بفارغ الصبر لزيارة المغرب و ستجدون كل وسائل الراحة متوفرة و أنا أذهب إلى أبعد من دالك لمادا لا تكون مصاهرة بيننا لقضاء عن ضاهرة العنوسة التي ما فتئت تزداد عند بناتنا و التبادل الإقتصادي و الإستفادة من الخبرة الإسرائيلية و لمادا لا نقيم سوق مشتركة فهي فكرة جيدة ونتمني أن نعزز روابط الصداقة لكي تشمل كل المجالات بيننا و بين الصديق الحميم
الصورة تبين مدى تغلغل التطبيع و التصهين في وعينا ولا وعينا!نحن في خطر لأن المدرسة تم ترييبها!الفريق الوطني غائب؛ الفريق الإسرائلي حاضر؛الاسرائيليون حاضرون في الصور؛نحن غائبون.نسينا راسنا، بَعْنَا راسنا!هل يمكن تصور هذا في الإعلام المصري و مصر طبعت منذ 40 سنة؟انهيار تطبيعي وتصهيني سريع! تسامح تفريطي في الذات،في الوطن والوطنية!هل سندخل إقشائيات كأس العالم بالفريق الإسرائيلي أو ربما بفريق برأسين:رأس مستورد من أوروبا و رأس مُشْتَطْبَِع من إسرائيل!نيت من مكسيكو86 و2004 مَشَفْنَا الفريق الوطني! في الحالتين كان سبع ديالنا بادو الزاكي موجود. أحسن صدة في كأس العالم أمام رومينيغي و أحسن تكتيك و فريق في تونس 2004! مع التطبيع كل شيئ ينهار بسرعة! المغاربة دائما أقوياء أمام الخطر الوجودي! معركة واد المخازن هي المرجع؛ هي ذخرنا و ذخيرتنا المعنوية و الرمزية. المتوكل المتواكل و المنصور المنصور! وامنصوراه!