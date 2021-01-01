اتفاقية مرتقبة تمهّد لمباراة ودية بين المنتخب المغربي ونظيره الإسرائيلي

عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم، اجتماعا، عبر تقنية المناظرة المرئية (زووم)، مع أورن حسون، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، ونائبه آفي ليفي، حيث اتفق الطرفان على تباحث تكوين فرق عمل مشتركة.

وقالت ليا بنشرتيت، منسقة الاجتماع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاتفاق تم بين الطرفين لإجراء مقابلة ودية؛ لكن دون تحديد التفاصيل، من قبيل الموعد والمكان، مسجلة أن الاتحاد الإسرائيلي وجامعة كرة القدم المغربية يستعدان لاتفاقيات ثنائية كثيرة.

وأضافت بنتشريت، وهي مغربية يهودية، حضرت أشغال الاجتماع الافتراضي، أن المسؤولين وجّها الدعوة إلى بعضهما البعض من أجل زيارة المغرب وإسرائيل، ومن المنتظر أن تعلن كافة التفاصيل في المستقبل القريب.

ووصف بلاغ الاتحاد الإسرائيلي للعبة، نُشر على الموقع الرسمي لهذا الأخير، اللقاء الافتراضي مع فوزي لقجع بـ”التاريخي”.

وحسب البلاغ، فقد افتتح لقجع حديثه قائلا: “أرحب بهذه المحادثة التي كنا ننتظرها منذ سنوات عديدة. وبفضل التحرك الشجاع لملك المغرب محمد السادس، لدينا فرصة لتقوية الروابط بين الشعوب من خلال كرة القدم. وأود أن أدعوكم إلى المغرب للتفكير معا من أجل عمل مشترك والاتفاق على تنظيم مباريات بين فرقنا”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي: “أود أن أشكرك صديقي على المبادرة المرحب بها.. نحن متحمسون. وبالطبع نرى أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات والتعاون بين الاتحادين. هناك مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل من أصول مغربية،

وهذا الخبر سيجعلهم سعداء للغاية.. لدينا أيضا ما نساهم به من أجلكم، أشكركم على دعوتكم للحضور إلى المغرب، وأتمنى استضافتكم وممثلي الجامعة في إسرائيل، ولدينا فرصة نادرة لتقديم مستقبل أفضل لشبابنا ولأولادكم.. ستكون بداية صداقة رائعة”.