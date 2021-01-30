اتهام كريستيانو رونالدو بخرق قيود "كوفيد ـ 19"

اتهام كريستيانو رونالدو بخرق قيود "كوفيد ـ 19"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 30 يناير 2021 - 07:49

تحقق الشرطة الإيطالية مع لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو بشأن رحلة يُزعم أنه قام بها للاحتفال بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز.

وحسب صحيفة بي بي سي فإن نجم نادي يوفنتوس متهم بخرق قواعد مكافحة فيروس كوفيد-19 بالسفر بين منطقتي بيدمونت وفالي داوستا.

وأظهرت لقطات، تم حذفها في ما بعد، على وسائل التواصل الاجتماعي، الزوجين وهما على عربة للتزلج في منتجع جبلي، في اليوم نفسه الذي بلغت فيه “رودريغيز” 27 عاما.

وقالت الشرطة المحلية بإقليم فالي داوستا إنها تحقق مع الزوجين بشأن الرحلة المزعومة إلى منتجع كورمايور للتزلج.

اتهامات خرق القيود رونالدو كوفيد 19‬

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