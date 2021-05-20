"احتجاجات العطش" تعود إلى مدينة زاكورة

تجددت “احتجاجات العطش” ببعض المناطق القروية بإقليم زاكورة خلال اليومين الماضيين، إثر انقطاع المياه عن صنابير المنازل وضعف جودتها، وهو ما تسبّب في استياء السكان الذين يطالبون السلطات المحلية باتخاذ إجراءات مستعجلة لتدارك الوضع.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتجاجات الميدانية همّت منطقة محاميد الغزلان التي يشكو قاطنوها من تراجع جودة المياه المنزلية، وهناك مجموعة من القرى الأخرى المهددة بانقطاع المياه في الأسابيع القادمة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، على غرار كل موسم صيف، أبرزها تنزولين وتاكونيت وبني زولي وغيرها.

وأورد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء بمحاميد الغزلان، ضمن بلاغ تفاعلي، أنه اقتنى محطة متنقلة لإزالة الأملاح المعدنية بصبيب 10 لترات في الثانية، بكلفة مالية قدرها 6 ملايين درهم، تبقت لها بضعة اختبارات تقنية من أجل تشغيلها في منتصف يونيو القادم.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم رزقو، فاعل حقوقي، إن “محاميد الغزلان وتنزولين وتاكونيت تشهد انقطاعات متكررة للمياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف”، مبرزا أن “الجمعيات الحقوقية دقت ناقوس الخطر بشأن ذلك منذ احتجاجات العطش”.

وأضاف رزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهيئات المدنية النشطة في المجال طالبت السلطات المنتخبة بإعداد حزمة من التدابير الاستباقية قبل حلول موسم الصيف، وهو ما من شأنه معالجة مختلف الإشكالات التي تقع بالمناطق القروية على مستوى التزود بالمياه”.

وأوضح المتحدث أن “السلطات المحلية لا تولي تحذيرات الفعاليات المدنية الأهمية المطلوبة، ما يؤدي بالتأكيد إلى تنامي هجرة السكان صوب المراكز الحضرية”، منبها إلى “تكرار مشاهد انقطاع المياه في فصل الصيف الذي سيشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة”.

وقد حاولت هسبريس التواصل مع أحد مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء بإقليم زاكورة، من أجل نيل إيضاحات رسمية حول تدخلات المكتب لمعالجة انقطاع المياه بالدواوير القروية المشار إليها، لكنه فضّل عدم التعليق على الموضوع إلى حين السماح له بالإدلاء بتصريحات للصحافة من طرف الإدارة العامة للمكتب.