"احتجاجات الفنيدق" تفضح غياب الوساطات واختفاء الأحزاب والنقابات

دون أن يكون لها ظهور يوازي حجم مطالب المحتجين، اختفت الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومختلف الوسطاء عن “احتجاجات الفنيدق”، حيث ظلت المطالب عالقة منذ إغلاق المعابر مع ثغر سبتة، دون أن تطرحها التنظيمات بشكل جاد.
واهتزت مدينة الفنيدق على احتجاجات اتسمت بكثير من العفوية دون تأطير، تطالب بضرورة إيجاد حلول للعديد من العائلات المتضررة من إغلاق التنقلات مع سبتة، والتي كانت متنفسا اقتصاديا قويا لسكان الفنيدق وكذا أحوازها.
وأمام الغياب التام للأحزاب السياسية، استعاد مواطنون سياق ضعف التنظيمات وعدم قدرتها على مواكبة مطامح الناس، كما ضعفت كثيرا إمكانيات لعبها أدوار الوساطة ونقل المطالب، خصوصا بعد الأزمة التي تسبب فيها ملف “حراك الريف”.
على الرغم من الإشارات القوية التي بعثتها احتجاجات متفرقة، فإن الأحزاب لم تستطع إعادة تنظيم ذواتها لاختراق القواعد الشعبية، لتظل بعيدة عن المواطنين الذين يرفضون بدورهم الثقة بها، كما توضحه عديد الدراسات آخرها الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات.
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أورد أن أغلب الدراسات التي تناولت الأحزاب خلال الفترة الراهنة رصدت وجود تحولات عميقة على مستوى العمل الحزبي؛ من خلال تحولها إلى شركات، ولا تهتم باختراق القواعد الشعبية.
وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأحزاب السياسية تعول على دخول الحكومة، وتوزيع المناصب على الأعضاء الذين تحولوا إلى زبائن، مستعيدا شريط انخراط الأحزاب في الاحتجاجات على مدى سنوات، والآن هناك توجه للانسحاب.
وأشار المتحدث إلى أن الملك محمدا السادس نصح بالانخراط في هذه الديناميات؛ لكن الأحزاب على العكس تناهضها، مؤكدا غياب من يوصل صوت الشارع إلى الأجندة الحكومية، وزاد: الأحزاب تعاني من هجوم ورفض حاد من لدن احتجاجات الشارع.
وأكمل الأستاذ الجامعي: المستشار الملكي عباس الجراري نبه إلى أن الجميع ينتظر الملك محمدا السادس وردود فعله، وهذا أمر غير صحيح، مؤكدا أن المغرب يعيش نهاية الدورة الحزبية، وبالتالي كل أحزاب الأغلبية والمعارضة منتهية، في انتظار بروز فاعلين جدد.
الاحزاب و النقابات هي سبب المشاكل التي يعيشها المغاربة فهم عال على الوطن و خسارة
و هل الاخزاب و النقابات هي من اغلقت الحدود مع سبتة دون اعطاء الساكنة بديل اقتصادي ؟ الامور واضحة . الدولة تريد ان تغطي على فشلها بمسح كل شيء في الاخزاب و النقابات التي قتلتها هي .
تحل و لا تسد واش هوما مسوقين لينا الله يديكم… راه حنا لوكلين الدق اما هما واكلينها باااااارد
نگولو كاينين مشاكل مع اسبانيا مشي مشكيل سدو، ولكن شوفو ليا شي حل راه الله لي عالم بحالنا
هذه هي سنوات الرصاص بمعنى الكلمة !! لانه يلاحظ ان كل من نطق بالحق يزج به في السجون وكل فاسد مهما اقترف من فساد يبقى طليقا حرا مادام ينتمي لمنظومة التحكم
في احداث الفنيدق هناك امور غير واضحة.. اولا لا احد يجادل في حق الناس في التظاهر السلمي و المطالبة بالبديل الاقتصادي.. ليس هذا هو المشكل.. القضية اكبر بكثير من المساكين الذين خرجوا للتظاهر البريء.. هناك منذ مدة صفحات في فيسبوك تم انشاؤها لهذا الغرض لتسخين الطرح.. اسبانيا تريد دفع المغرب للتراجع عت قرار خنق الثغرتين المحتلتين.. و قد عملت مخابراتها عبر عملاءها في تهييج المتضررين طيلة اشهر.. اضف الى ذلك طرف ثاني و هم من فشلوا في الحسيمة و يريدون الركوب على الفنيدق.. يجب الانتباه الى انه طيلة تاريخ محاولة الدولة المغربية استرجاع الثغرين عبر الحصار الاقتصادي كان هناك داءما في الداخل من يتحالف مع المستعمر لافشال الحصار.. نتمنى ان لا تكون هذه المرة ايضا هذه الخيانة بدعوى لقمة العيش في الوقت الذي يختفي فيه المهربون اصحاب الملايير وراء المطالب الاجتماعية بكل خسة و نذالة..
امحى دور الأحزاب في الوساطات واكتفت بدور انتخابي موسمي صرف منذ حكومة 1977
الأحزاب أغرقتها الدولة بالريع والإمتيازات وخدمت مصالحها وتنكرت للشعب ونفس الشيء بالنسبة للنقابات حتى أفقدتهم مصداقيتهم قبد ينفجر الوضع في أي لحظة فالشعب غارق في الجهل والتفقير وهضم حقوق الىطبقة الوسطى .
* إن الأحزاب و النقابات ،واعية جداً بالمشاكل التي لا يمكن فكها الآن .
لهذا فإنها ستلوح بها في حملتها الإنتخابية واعدة الناخبين(إن كان هناك
ناخبون) بوعود كاذبة مرة أخرى أنها ستحل كل المشاكل العالقة .
الأحزاب لم تختف لكن التهميش هو الذي جعلها تعيش ماهي عليه مثل باقي جمعيات المجتمع المدني والصحافة المستقلة والأفلام الحرة
تقاسم السلطة ما زال بعيدا عن بعيدا بعيدا
الأحزاب و النقابات لا يمثلون الشعب يمثلون فقط منخرطيهم و عائلاتهم و هم بالمئات أو بالعشرات و الدليل نسبة التصويت اللتي لا تتعدى20 % في أهم المدن ناهيك عن غير المسجلين في لوائح الإنتخابات وهم بالٱلاف
الاحزاب هي سبب الفقر و سبب المشاكل التي يعيشها المغرب . نحن كشعب نثق في المؤسسة الملكية و في صاحب الجلالة الملك محمد السادس أما الاحزاب فإلى مزبلة التاريخ .
مرحبا بالجميع متى عليك اختيار حزب سياسي لانك تبيع صوتك ب 200 درهم الان ماذا تنتظر؟