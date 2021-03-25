احتجاج الأطر التربوية

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تعليقات الزوار2
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التعليم في المغرب في الانفاس الاخيرة اضرابات تليها عطل وتنتهي السنة هيا بنا الى الحضيض مستو ى الاساتدة ضعيف تكرفستو على ولاد الناس
الشغيلة التعليمية بمختلف تلاوينها ينطبق عليها تماما المثل الشعبي المصري “أسمع كلامك أصدقك أشوف عمايلك أستعجب”هم بائعو كلام بامتياز.يتفننون في نظم الكلام السجعي المنمق من أجل المطالب الخبزية المادية التي تستنزف من جيوب الشعب. لا تأخذ منهم إلا الكلام.الكلام وبس.والمردودية الله يجيب.