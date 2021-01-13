احتجاج فدرالية اليسار

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تعليقات الزوار1
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لازلت اعتقد أن اليسار الموحد لم ينضج بعد والطريق أمامه طويل.
طيب اسيدي الاحتجاج مزيان ولكن لماذا بل تنقلون المعركة إلى النيابة العامة و أمام القضاء وفيكم رجال قانون و و و و و…
هناك قوانين تؤطر عمل المجالس الجماعية وهناك قوانين وعقود بينها وبين الشركات للمكلفة بتدبير التجهيزات الأساسية من قنوات تصريف المياه وأشياء أخرى. و هناك دفتر تحميلات. و هناك آليات المراقبة الخ. البلاد غارقة فالفساد و تاشفارت و تواطؤ واضح بين المنتخبين المحليين و الأجهزة المديرة لمرافق الحياة في الدار البيضاء وغيرها.
يحدث هذافي وقت يخوض فيه المغرب بقيادة الملك الكبير سيدي محمد السادس نصره معارك كبيرة على الجبهة الترابية والصحراء المغربية وعلى الجبهة التنموية من خلال المشاريع المهيكلة الكبرى التي أطلقها السلطان حفظه الله. أين البرلمان؟ أين مجلس جطو؟ أين النيابة العامة التي أحدثها جلالة الملك؟ أين تحريك الدعوى عن طريق هيئات مدنية او سياسية او او.
كلشي ناعس. كلشي مرتاح مادامت المحاسبة لا علاقة لها بالمسؤولية.