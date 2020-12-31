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‫تعليقات الزوار

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  • بروتوكولات صهيون ترجوكم
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 17:53

    بعد التطبيع تنتفي حصانة منتسبي محافل الماسون و رواد نوادي الروتاري و غيرها و تلغى صلاحياتهم اوتوماتيكيا و اوتوماتيكيا ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لفصول الروتوكولات المعمول بها .

    الى اللقاء

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