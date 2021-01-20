"احتجاز واغتصاب" يدفع أمن سلا إلى التدخل

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة، في مدينة سلا، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا قضائيا على خلفية توصلها بشكاية من امرأة تعرضت للاحتجاز المقرون بهتك العرض باستعمال العنف، بمنزل شخص تربطها به معرفة سابقة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة العيايدة في ظرف وجيز بعد ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضحت إجراءات البحث أن الضحية البالغة من العمر 35 سنة كانت تشكل بلاغا للبحث لفائدة أسرتها الكائنة ضواحي مدينة سطات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.