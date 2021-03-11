استئنافية سطات تقيم تأبينا للمستشار الراحل كريمي

احتضنت محكمة الاستئناف بسطات، الخميس، حفل تأبين نائب الرئيس الأول المستشار عبد الواحد كريمي، الذي كان مختصا في القضايا العقارية والأحوال الشخصية، فضلا عن التقرير في قضايا غرفة المشورة المدنية والجنحية، بعد وفاته في دجنبر الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مع إطلاق اسمه على قاعتي الاجتماعات والتكوين بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بسطات، بحضور زوجته وبعض أفراد عائلته، وعدد من القضاة وموظفي العدل بسطات، ونائب والي الأمن السابق الحاج محمد الحايلي.

وعدد كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات وممثل المكتب الجهوي لودادية القضاة بعاصمة الشاوية وباقي المتدخلين، مناقب الفقيد من حيث السلوك والأخلاق والإنسانية والاستقامة والانضباط والكفاءة المهنية، مستحضرين المناصب والمسؤوليات التي تقلدها المستشار عبد الواحد كريمي منذ التحاقه بسلك القضاء بالمحكمة الابتدائية بوادي زم سنة 1989، إلى أن رزئت فيه المحكمة الاستئنافية ومحاكم الدائرة القضائية بسطات وكذا باقي منتسبي العدالة في كل نواحي المملكة، فيما نعه المتدخلون بـ”القامة القضائية الكبرى”.

زين العابدين لخليفي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات الكاتب العام بالنيابة للودادية الحسنية للقضاة، قال في تصريح لهسبريس إن “محكمة الاستئناف والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة نظما اليوم حفلا تأبينيا لتوديع أخ وزميل عزيز، بحضور عضوين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هما الأستاذ حسن أطل والأستاذ حسن جابر، ونقيب هيئة المحامين، وكافة المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية بسطات، ومستشاري محكمة الاستئناف والنواب العامين بها وكذا جميع الموظفين”.

وأوضح زين العابدين أن “وفاة المستشار كريمي خلفت حزنا عميقا لدى قضاة الدائرة الاستئنافية بسطات على الخصوص، بل شكلت خسارة للقضاء المغربي عموما، باعتباره كان قاضيا إنسانا في المادة العقارية بامتياز، حتى باتت قراراته يضرب بها المثل، وأغلبها تؤيد أمام محكمة النقض”.

وأشار ممثل المكتب الوطني للودادية الحسنية للقضاة بالمغرب إلى أن إطلاق اسم المرحوم المستشار عبد الواحد كريمي على قاعتي الاجتماعات بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، “له أكثر من دلالة ورمزية”، وأوضح أن “القرار لم يأت من المحكمة، بل جاء بعد ترخيص السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا السيد وزير العدل، وموافقتهما الأكيدة على هذه التسمية التي ترمز إلى المكانة الغالية للمرحوم وسط أسرة القضاء”، معتبرا أن ذلك أقل ما يمكن القيام به تخليدا لاسم الراحل بكل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بسطات.