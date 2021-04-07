استئناف الخدمات الاجتماعية لـ"موظفي الإسكان"

أسفر اجتماع عقد بمقر المفتشية العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عشية الأربعاء، عن قرار استئناف العديد من الخدمات وإحداث خدمات جديدة لفائدة موظفي الوزارة.

الاجتماع المذكور، الذي جاء تنزيلا لدورية الوزيرة نزهة بوشارب عدد 203/د بتاريخ 01/03/2021، حضره المفتش العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ومدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، والكاتب العام الوطني للجمعية ذاتها.

وأفاد بيان للجمعية، توصلت به جريدة هسبريس، بأنه “تم تدارس مشروع برنامج العمل المرحلي الذي قدمته الجمعية للوزارة خدمة بخدمة، والطرق الكفيلة بحسن تدبير المرحلة الانتقالية بكل سلاسة ومرونة حرصا على ضمان سيرورة الخدمات الاجتماعية”.

وتم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على استئناف خدمة نقل الموظفين بالمصالح المركزية ابتداء من يوم الخميس 8 أبريل، والاحتفاظ بالخدمات الصحية والتضامنية، فضلا عن استئناف خدمات دور الاصطياف.

وتقرر أيضا إحداث خدمات اجتماعية جديدة، منها: منحة عيد الأضحى، ومنحة الدخول المدرسي للموظفين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10.

وتمت الموافقة، يردف البيان، على “منح الدعم المالي السنوي المقرر برسم هذه السنة لفائدة الجمعية لتدبير المرحلة الانتقالية تحت إشراف اللجنة الإدارية، وذلك حسب برنامج العمل المرحلي المصادق عليه”.

واتفقت كلمات المتدخلين على ضرورة “تحقيق المصلحة العامة والقفز على المصالح الخاصة الآنية والضيقة”.

وبعد أن ثمن ممثلا الجمعية “مجهودات الوزيرة وسهرها على رعاية العمل الاجتماعي بالوزارة”، أعربا عن “استعداد مختلف هيئات الجمعية، مركزيا وإقليميا، لإنجاح هذه المرحلة المهمة والتاريخية في أفق تثبيت هياكل المؤسسة المحدثة”، يورد البيان.