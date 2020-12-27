استئناف علاقات المغرب وإسرائيل يعيد إلى الواجهة روابط السر والعلن

تواصل العديد من البلدان انتقادها لاستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، من خلال أجهزتها الدبلوماسية تارة، وعبر حملات إعلامية تارة أخرى، لكن الفرق الجاري ضمن تدبير التوازنات مع إسرائيل لا يخرج عن السرية والعلنية، ويلتقي كله في استمرار الاتصال.
وتشن الدبلوماسية الجزائرية حملة هجوم قوية على خيارات المغرب، رغم كون المبادلات التجارية بين البلدين تبين بالملموس وجود علاقات قائمة منذ زمن. فيما اختارت عدد من البلدان التي لها علاقة علنية مع إسرائيل (تركيا مثلا)، اعتماد قصاصات تقيس بها نبض مواقع التواصل الاجتماعي.
حملة منظمة
كريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية بجامعة الرباط، أوضح أن المغرب في الآونة الأخيرة كان مع موعد متجدد مع الأخبار والتصريحات والتحركات، التي تتعمد اتهامه وأحيانا الافتراء عليه وفق سياسة إعلامية ممنهجة وطويلة الأمد.
وأشار عايش إلى مهاجمة المغرب واتهامه بشتى النعوت من قبل دول معينة، معتبرة دبلوماسيته تنبني على أساس المقايضة والتبعية، مقابل دول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط اختارت الصمت كأساس في معاملاتها مع إسرائيل في مختلف المجالات.
وأضاف أن بروز تصريحات تتطلع إلى تعاون أكبر، ولكن ليس اقتصاديا أو سياحيا، وإنما استخباراتيا وعسكريا، أصاب العديد من الألسنة بالخرس، وأعاد إلى الأذهان جدلية مستقبل الشرق الأوسط بين السلام ومخطط الشرق الأوسط الكبير، الذي طرح منذ مدة ضمن أجندة الرئيس بوش الابن.
علاقات قوية
من جهته، قال هشام معتضد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيربروك بكندا، إن الدول التي تُزايد على المغرب بخصوص استئنافه علاقته مع إسرائيل ينبني موقفها على حسابات سياسية وإيديولوجية أو فكر تقليدي متحجر يعتمد على خطاب شعبوي من أجل استهلاكه داخليا.
وأضاف أن جل الدول في العالم العربي والإسلامي، بدون استثناء، لها علاقات علنية أو سرية مع إسرائيل، سواء في الميدان التجاري أو الأمني أو السياسي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات مع إسرائيل لم تنقطع منذ نشأتها ككيان.
وأوضح المتحدث ذاته أن ما يميز المغرب عن جل شعوب منطقة العالم العربي والإسلامي هو أن التراث اليهودي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المغربية، وهو ما يفسر العلاقة الخاصة والمتميزة التي أطرت المعاملات الثنائية بين المغرب والطائفة اليهودية المقيمة بإسرائيل.
وبالإضافة إلى كونهم مغاربة الأصل والانتماء، فاليهود المغاربة المقيمون بجل بقاع العالم يحرصون على الحفاظ وتقوية الرابط المؤسساتي مع إمارة المؤمنين، وكل ما يفرضه ذلك من واجب الاحترام والولاء، يقول معتضد. قبل أن يضيف أن الروابط الوطنية والإنسانية، التي كانت دائما تجمع اليهود المغاربة المقيمين بإسرائيل بوطنهم الأم المغرب، تتجاوز التفسير الإيديولوجي الضيق لبعض الدول العربية والإسلامية، التي تتبناه كأرضية سياسية في بناء علاقاتها العلنية مع إسرائيل، رغم استمرارها في تدبير علاقات سرية معها.
اصبر على كيد الحسود * فان صبرك قاتله
فالنار تأكل نفسها * إن لم تجد ما تأكله
بدون أي تحيز وبكل ما يحمل الواقع من حقيقة فالمغاربة تحت قيادة العرش العلوي المجيد هم من يحكمون ويديرون العالم
العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، كانت منذ تأسيس هذا الكيان سرية ام غير سرية.
ان المطبعين والمهللين للكيان الصهيوني لم يطرحو لحد الان السؤال المهم. ما هي مصلحة الكيان الصهيوني من التطبيع. نحن نعلم ان المغرب في حاجة ماسة لاي اتفاقية كيفما كانت مع اي دولة او حتى قرية كيفما كانت. اسرائيل لا تحتاج لكل ابدول العربية مجمتعين. فاقتصاديا هي اقوى سياسيا اقوى عسكريا اول قوة متطورة في العالم. ونحن لا نشكل لها سوقا لاننا اصلا نشتري كل منتجاتها بطريقة مباشرة او غير مباشرة. لا يوجد اي مصلحة مادية لإعتراف المغرب بأحقية الصهاينة بفلسطين.
انها مصلحة دينية
اما عن اليهود المغاربة فهم اهلنا واحبابنا ومكانهم الطبيعي هو المغرب وليس فلسطين
لا تنسو ان بعد العسر يسر كلما طال الظلام فلابد من طلوع نهار
ماذا الذنب الذي اقترفناه حتى يسلط الله علينا جار سوء اسمه الجزائر
انا عندي عتاب واحد اعلى هادوك المتاسلمين الهاربين من اوطانهم امثال معتز مطر وارباعتوا او هادوا اللي عندنا اهنايا واش ما اعلى بالهومش باللي ما قدمه الملك للإسلاميين لم يجرؤ أي حاكم ان يقدمه لهم .العسكر في الجزاىر انقلب على الانتخابات وقام بقتلهم.مصر كلهم الان في السجون او هاربون خارج وطنهم.ليبيا حفتر وعسكره فعل بهم وباهلهم الافاعيل وقبله القذافي .سويا والبراميل المتفجرة والسجون المرعبة اللتي يموتون جوعا فيها.كل الحكام العرب بطشوا بهم بدون استثناء الا امير المؤمنين .عليهم مراجعة انفسهم قبل ان يلاقوا ربهم وان لا يعادوا ال البيت فهم يعلمون جزاء من يعادي ال البيت في الدنيا والآخرة .قاليك ادا اكرمت الكريم ملكته وادا اكرمت اللىيم تمردا.
عندما مددنا ايادينا البيضاء الى اشقاءنا الجزاءريين لاجل تقدم منطقتنا المغاربية ، وحبس نصف قرن من معاكسة المغرب. لا من مجيب. وعندما استانفنا علاقتنا مع اخواننا المغاربة اليهود وغير المغاربة، قالوا ان اسراءيل أصبحت على حدودنا، ويجب الدفاع عنها. بالله عليكم منين غادي نشدوكم. تمنيت لو كانت اسراءيل جارتنا عوضكم، لما وقع لنا ما يقع الان معكم. فمتى ستنتهي هرتقاتكم؟
المخزن أو الدولة في المغرب …تغامر و قد تكون هذه المغامرة تنتهي ب نجاح كبير و قد تكون تعرض الدولة لأكثر من مما حدث في الربيع العربي …و النتائج قد تكون كارثية …السبب هو أن قضية الصحراء المغربية تم ربطها بفلك آخر غير الذي كانت فيه و لا نعرف ماذا سيحدث بعد الإعلان الأمريكي، فالاعتراف بإسرائيلله انعكاساته لا ندري كيف ستكون ،لكن أن منيت الخطة بالفشل ….النتائج س تكون كارثية ….بسب الوضع الاقتصادي في السنتين المقبلتين و صعوبة التعافي نظرا للأزمة الصحية ، أخيرا المواطن لا يثق في الدولة لأن هناك أناس في الرباط في رغد العيش و هناك أناس في مدن الهامش يعانون من الظلم ….الرهان الداخلي سيكون هو الورقة الأخيرة المخزن لكن ستكون خاسرة!
ﻻيهمنا أقوالهم الذي يهمنى هو إرساء وحدتنا الترابية ومصالح بلدنا الحبيب. المغرب بعيد عن إسرائيل وجيرانها العرب معترفين بها. ودول العالم معترفين بها.
باركا علينا من الهدرة متى ستنطلق المشاريع الميدانية حتى نقارن بين الامس و اليوم
و لكن ما يهمني هو ان ترامب االشجاع قهر الرعاع
اسرائيل لا تحتاجنا كلنا مجتمعين. فإذا كانت ستقيم مشاريع في المغرب. فهي لديها بالفعل مشاريع عديدة مع العرب ومنذ زمن بعيد. بل وكل اسواق العالم مفتوحة لها على مصراعيها.
سياسيا هي الدولة الوحيدة التي قامت الولايات المتحدة الامريكية باستعمال حق الفيتو عدة مرات في مجلس الامن لصالحها. عسكريا تملك القنابل النووية والدمار الشامل الاسلحة البيولوجية وهي اول مورد للاسلحة التقليدية في العالم.
كل اليهود المغاربة لديهم جوازاتهم المغربية يستعملونها منذ زمان لدخول المغرب وياويل من يتكلم معهم وهذا من زمان.
بل هم الطائفة الوحيدة الذين يقيمون حفلاتهم الدينية من زمان في المغرب تحت حماية الدرك والاجهزة الامنية المغربية
وبالتالي ما هي مصلحة اسرائيل من التطبيع ؟؟؟؟؟
كل الذين ينتقدون المغرب ليس همهم فلسطين فكلهم يتمنى التطبيع الكامل مع إسرائيل واولهم النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد بل اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على صحرائه هو الضربة القاضية لهم والذي ادخلهم في نوبة خطيرة من السعار وفضح نواياهم الخبيثة ضد وحدتنا الترابية.
الجزائر ليست هي العدو.
ماض و حاضر و مستقبل واحد يجمعنا، كفى من الوطنية الزائفة.
هناك أمة واحدة تشهد أن لآ إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
للتوضيح، فإن ما قام به المغرب هو ليس بتطبيع بمعنى الكلمة، وإنما هو حل من بين الحلول التي سبق وأن اعتمدها مع نظام الجزائر الذي اعتبر نفسه دكي، وأراد أن يستولي للمغرب على الصحراء المغربية بحيله المصطنعة. وإن إعتبرتموه كذالك، فالمسؤولية الكاملة في هذه الواقعة يتحملها نظام الجزائر الظالم الذي صنع البوليزاريو المرتزقة وشرع في التطبيع الحقيقي معهم بدفعهم و دعمهم لزعزعة استقرار و سلامة و أمن المغرب ماديا و لوجيستيكيا ما يزيد عن 45 سنة كإجراء يدل على الكراهية و الحقد و الإستفزاز من بلد عربي مسلم إسمه الجزائر تجاه بلد آخر جار له عربي مسلم مثله إسمه المغرب. وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن المسلم ممكن أن يجد الخير بعد الله في غير المسلم ولا يجده في أخوه المسلم. ما دفعه يلجأ لهذا الحل الذي يبقى فقط واحد من بين سابقيه من الحلول وليس بتطبيع طوعي بمفهومه الحقيقي، وكل هذا كوسيلة للدفاع عن النفس الذي يعتبر حق مشروع لردع نظام الجزائر مادام يخاف ولا يحشم.
maintemant le Mossad va bien travailler en va voir les ennemies qu,est ce qu,,ils vont faire.