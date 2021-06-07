استبدال أسماء أمازيغية لمؤسسات تعليمية يطلق اتهامات بـ"العنصرية"

استنكار متزايد يرافق تغيير أسماء أمازيغية لمؤسسات تعليمية في تغجيجت، بإقليم كلميم، بلغ حد وصف السلطات الوصية على قطاع التعليم بـ”العنصرية”.
يأتي هذا بعد مراسلة للمديرية الإقليمية للتعليم بجهة كلميم واد نون، في نهاية شهر ماي الماضي، تفيد بتغيير أسماء ثلاث مؤسسات تعليمية إعدادية بالإقليم من “تيمولاي” و”إكسيل” و”أمحيريش”، إلى “أحمد الهيبة” و”عبد الرحمن اليوسفي” و”النهضة”.
واستنكر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “التغييرات التي حذفت أسماء ذات دلالات محلية وتاريخية وثقافية، وتحترم المرجعيات القانونية ودستور البلاد الساعي إلى إقرار المساواة بين اللغتين الرسميتين لبلادنا”.
وحذر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بتغجيجت من “مغبة فهم وتأويل الخطورة كفعل عنصري، يعتبر الأسماء الأمازيغية وصمة عار لا تليق بأن تسمى بها المؤسسات العمومية الوطنية”، ما “يكرس التمييز والدونية تجاه الثقافة واللغة الأمازيغية، ويزكي احتقار الذات والموروث الثقافي في نفوس الناشئة بما يتعارض مع الغايات الكبرى للمنظومة التعليمية”.
ودعا التنظيم النقابي وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة والمديرية الإقليمية بكلميم إلى “التراجع عن هذه الخطوة غير محسوبة العواقب”، قائلا إنه “لا ينفي أهمية الرموز والشخصيات التاريخية والوطنية وما لها من رمزية وأثر في تكوين نفسية النشء”، مطالبا في المقابل بـ”إدراج الأسماء ذات المرجعية الأمازيغية في عمليات تشوير المؤسسات العمومية الجديدة بالجهة، تنزيلا وإقرارا لمنطوق الدستور”.
بدوره، عبر “التنسيق الوطني للفعاليات النقابية الأمازيغية” عن تفاجئه بـ”إزالة الأسماء الأمازيغية لثلاث مؤسسات تعليمية تابعة لمديرية كلميم”، ووصف الخطوة بكونها تنم عن “نظرة عنصرية واحتقارية تجاه اللغة والثقافة والأسماء الطوبونيمية الأمازيغية”، وهو ما “يتنافى مع تعهدات الدولة بخصوص الأمازيغية للارتقاء بوضعيتها لتتبوأ مكانتها كلغة رسمية للبلاد، ويزكي مشاعر الدونية لدى التلاميذ والمواطنين”.
من جهتها، راسلت منظمة تاماينوت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قائلة إن التغييرات موضوع الجدل “مناقضة للعمق السوسيو-تاريخي للمنطقة، ولاختيارات الدولة المتعلقة بتدبير الرأسمال الرمزي لبلادنا”، علما أن هذا التغيير يتم “دون أن أي داع تربوي، ولا أية مبررات علمية وتاريخية”.
وجاء في رسالة “تاماينوت” أن تغيير الأسماء الأمازيغية للمؤسسات التعليمية الثلاث بتغجيجت ليس سوى “آلية من آليات تعميق اغتراب الناشئة عن أرضها وحضارتها ومحيطها”، وهو ما دعت على إثره إلى “التدخل لوقف تغيير أسماء هذه المؤسسات، وجميع المؤسسات التي طال التغيير أسماءها، والعمل على تسمية مؤسسات أخرى بأسماء ذات بعد أمازيغي، تفاديا لتعميق الهوّة الشاسعة بين الخطاب الرسمي والسياسة الفعلية للدولة، وتثمينا لمسلسل المصالحة مع الذات الوطنية الذي نعمل جميعا للتأسيس له”.
في هذا السياق، قال الباحث أحمد عصيد إن “ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية يعد خرقا للدستور وللقانون التنظيمي، ومعاكسة للمخطط الحكومي بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وأضاف عصيد في تصريح لهسبريس، قائلا: “ما كنا ننتظره من الوزارة هو العكس تماما؛ أن تصدر مذكرة تدعو فيها إلى إطلاق أسماء الرموز وأسماء الأعلام الأمازيغية على مؤسسات تعليمية في الجهات، لأن هذا هو المنطق السليم الذي ينسجم مع التزامات الدولة، سواء في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أو في الجهوية الموسعة والمتقدمة”.
وأجمل عصيد بأن “إزالة أسماء أماكن أمازيغية ووضع أسماء عربية مكانها أو أسماء شخصيات سياسية من المركز توجد في كل مدينة، عمل يدخل ضمن مسلسل التعريب الإيديولوجي الذي قاومناه منذ عقود”.
بدوره، قال عادل أداسكو، ناشط جمعوي مدافع عن القضية الأمازيغية، إن ما حدث من تغيير أسماء أمازيغية لمؤسسات تعليمية بجهة كلميم واد نون، ليس جديدا؛ فـ”وزارة التربية الوطنية تتعمد ارتكاب مثل هذه الأخطاء، رغم أن الأمازيغية أصبحت لغة رسمية”.
ووصف الناشط الحقوقي المدافع عن القضية الأمازيغية هذه التصرفات بـ”العنصرية”، مضيفا في تصريح لهسبريس أن “الغريب في الأمر هو أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي أصبح ساري المفعول، والسيد رئيس الحكومة أعلن عن مخطط التفعيل قبل شهر تقريبا، ولكننا نرى العكس اليوم”.
وتابع المتحدث بأن “منطقة واد نون وكلميم لها رموزها وأماكنها التاريخية، وهذه الأسماء المحلية لا يجوز تغييرها بأسماء أخرى مهما كانت الدوافع، خاصة أن الدولة سبق أن أعلنت عن سياسة جهوية موسعة تحترم ثقافة كل منطقة على حدة”، متسائلا: “هناك مؤسسات ومراكز تحمل أسماء عربية أجنبية لماذا لم يتم تغييرها؟ ولماذا قصدوا الأسماء الأمازيغية المحلية بالضبط؟”، قبل أن يخلص إلى أن هذا “يدل على وجود تمييز واضح ضد الأمازيغية من طرف المسؤولين عن المنطقة”.
وأكد أداسكو أنه وبقية الناشطين الأمازيغ ليسوا ضد “تسمية المدارس بأسماء زعماء مغاربة مثل الراحل عبد الرحمان اليوسفي، لكن في الوقت نفسه يجب احترام ثقافة وخصوصية كل منطقة، خاصة إذا كانت المؤسسة تحمل اسما أمازيغيا، فيجب تغييره باسم أمازيغي آخر وليس العكس، مع احترامنا وتقديرنا لجميع الزعماء المغاربة الذين أطلقت أسماؤهم على شوارع وقاعات ومؤسسات عديدة بالمغرب، لكن لا تستهدفوا الأسماء الأمازيغية”.
وأجمل المصرح قائلا إن “تغيير الأسماء الأمازيغية لمؤسسات تعليمية بأسماء عربية أو غربية هو انتهاك واضح لالتزامات الدولة، وللدستور فيما يخص احترام المكون الأمازيغي اللغوي والهوياتي، الذي يشمل أسماء الأماكن وأسماء الأعلام والمؤسسات”، مرجحا أن يكون هدف هذا التغيير هو “تعريب الأسماء الأمازيغية الموجودة أصلا”، وهو ما وصفه بـ”الأمر غير المقبول لا في دستور المغرب ولا في أعرافنا الوطنية”.
اتركوا كلة جهة تتميز بخصوصيتها ، هذا التنوع الثقافي والارث التاريخي هو مفخرة للوطن ، لا تجعلوا الامازيغ يحسون بالغربة في بلدهم ، قد يؤدي هذا الى ما يقع اليوم عند الجارة الشرقية ، حذاري!!!!
زار أحد الأجانب مدينة زحيليكة فرأى تمثال عقبة بن نافع..
سأل: من هذا؟
قالوا له: هذا نصب سيدنا عقبة!
سأل: من عقبة؟
قالوا: هذا أحد الفاتحين قاد جيشََا من شبه الجزيرة العربية و أتى ليفتح شمال إفريقيا.
قال: و لماذا؟ هل كانت شمال إفريقيا مقفلة؟
قالوا: لا … جاء بالإسلام دين الرّحمة و السّلام
قال: و هل دين الرّحمة و السلام يحتاج لجيش مسلّح؟
قالوا: لقد أتى بالجيش لمجابهة جيش كسيلة.
قال: و من كسيلة؟
قالوا: هو أحد ملوك شمال إفريقيا
قال: يعني أن كسيلة كان يدافع عن أرضه و عرضه .. و أين تمثال كسيلة؟
قالوا: لا .. كسيلة خائن و هو من قتل عقبة
قال: هل أنتم أيضََا جئتم مع عقبة من شبه الجزيرة العربية؟
قالوا: لا .. نحن السّكان الأصليين لهذه الأرض
قال: كان يدافع عن أرضكم و عرضكم … كيف خان؟ من خان؟ أنتم الخونة لأنّكم تضعون تمثالا لمستعمر و تسمّون من دافع عن أرضكم و عرضكم خائنا … حتّى و إن كان هذا المستعمر هو السّلام نفسه.
نترك القضايا المهمة من جودة التعليم و جودة الأساتذة و جودة الأقسام ،و نناقش التفاهات …. ماذا ستفيذنا الأسماء؟ هاته الزوبعة من سعد الحقوقيين و الجمعيات الذين ينعمون بالرواتب من المعهد الامازيغي، و في كل مرة يلهون الناس بهذه التفاهات
العنصرية تجاه الهوية الامازيغية منتشرة ومستفحلة.
الاحياء الجديدة والشوارع الجديدة نادرا ما تجد اسما بالامازيغية.
كل المدن تجد فيها نفس الاسماء تتكرر من قبيل (الوحدة، المسيرة، التقدم، السلام، …) بينما لن تجد اسما امازيغيا وها هم يحاولون محاربة الاسماء القديمة.
قبح الله سعيهم
امازيغية وافتخر
ديهيا كانت ملكة قاومت العرب الهمج
حاليا القوادة المستعربون يوفرون اوكار الدعارة للعرب الهمج
كم انت عظيمة يا ديهيا رضي الله عليك
صلى الله على اكسيل وديهيا
امازيغية حرة ريفية وتخلصت من مخدر ما يسمى الاسلام والعروبة
هذه السياسة العنصرية تؤدي الى التفرقة فقط واشعال نيران الغضب اما المغرب لا يمكن ان يكون عربيا بنهج و طمس معالم ثقافة الأمازيغ .
كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله توحدنا وغيرها يفرقنا، متى كان أجدادنا يتهمون بعضهم بالعنصرية٠ المغاربة شعب واحد متآخي ومتآزر٠ إحدروا الفتنة الله احفظكم إخواني لأننا سواء تكلمنا الدارجة أو الأمازيغية فنحن في نفس الباخرة وهمنا ليس لغوي وإنما تنموي، ثم إن المغاربة معظمهم أمازيغ تعربوا حبا في الله ونبيه؛ فلا تقربوا فاحشة النبش في الهويات لأنها قاتلة ولا تجلب إلا الدمار٠٠صليوا على النبي وفكروا في التنمية يكون أحسن والله الموفق ولا تنسوا أن كل دولة في العالم يعيش بها الكثير من الأجناس والثقافات وكلنا إنسان والأرض لله وليست للبشر،صباحكم مبروك !!
معلوم هناك عنصرية مصطنعة للتضليل و ترويج المغالطات. الأسماء يجب أن تكون مفهومة وعلاقنية و تعني شيء مهم جدا غير التاريخ و الفكر… سألت شخصا اخيرا على تسمية ثانوية بالشريف الإدريسي… فلم يعرف…فقلت له خرائط و بوصلت هدا العالم مكنت بواخر أوروبا و الغالم من الجولان في جميع مناطق الكرة الأرضية لمدة 300 سنة و حتى الآن لازالت تستعمل. عندما أردت أن اسمي ابنتي سألت طفلة صغيرة عن ماهو الاسم الدي يليق يابنتي…فنظرت إليها وابتسمت وقالت هده ياسمينة و فعلا سميتها كدالك. هناك أشخاص لايريدون التفتح لاعلى المعرفة ولا على العلوم و لا على العالم و يتشددون بمحليتهم التي اكل عليها الضهر وشرب. إلى أين نسير…و هل حينما تسير تنظر إلى زجاجة الوراء rétroviseur . نحن خلاصة للماضي و للثقافة المحلية و عينا الخروج إلى المدنية و لانبقى في قرانا العقلية خائفين من كل تطور مرحبا بالشجاعة و الحب و التسامح.
هذا أكبر من العنصرية طمس هوية و حضارة شعب في أرضه
سيخرج علينا بعض الجهال و الغوغائيون ليعتبروا بأن اللغة الأمازيغية لا تسمن و لا تغني من جوع و مكانها مزبلة التاريخ متناسين بأنها لغة الغالبية من سكان المغرب بل سكان شمال إفريقيا و عمرها الآلاف من السنين.
إذا كانت الأسماء الأمازيغية على المؤسسات العمومية غير موجودة في المدن و القرى العربية أو المعربة فكيف يحق لكم تغييرها في المناطق الأخرى.
أنا لا أعرف لمادا هذه البلبلة
الفارغة التي تبحت عن الإصطدام
نحن لا يهمنا الأمر
هل هذا الإسم عربي الأصل أو بربري تمزيغي الأصل
المهم الإسم يجب أن يكون جميل و مقبول .
هناك مسؤولين
عينتهم الدولة المغربية
هم يقومون بواجبهم المهني فى إختيار الإسم المناسب
ثم تتدخل جمعية قبلية يسيرها أشخاص مجهولي الهوية
لم يتنخبهم لا شعب و لا هيئة مستقلة ولا ممثلين دولة
ناشطين أحرار لا تربطهم أية علاقة بالموضوع
يتدخلون لإشعال نار الفتنة العرقية القبلية .
المسؤولين المعينين من طرف المملكة المغربية
هم من لم الكلمة الأخيرة .
الناشطون الممولين من الصهاينة لإشعال الفتنة العرقية
لا دخل لهم في الموضوع .
يجب إحترام إختيار المسؤول
الدي عينته المملكة المغربية
الناشطون العرقيون المتطفلين لا دخل لهم في الموضوع
من دخل في ما لا يعنيه سمع مالا يرضيه .
أصلا في شمال افريقيا ككل تم طمس هوية وتاريخ وفكر الأمازيغ عبر التاريخ بشكل لم يسبق له مثيل في العالم .
Les Islamists daechiens racistes et Polizario interned veulent detruire ce pays
لماذا هذه التغييرات الغير مبررة .انا مغربي ناطق بالعربية اشحب هذا التغيير في أسماء مؤسسات من الأمازيغية إلى العربية أو من العربية إلى الأمازيغية. بغض النظر عن مكان وجودها .أكانت بين الأمازيغ أو بين العرب. نحن متعايشون وسنبقى رغم بعض الآثمين. ولتكن هذه سحابة غير ممطرة وتمر.والى الامام.سويا عرب وامازيع.لا فرق عند الله بين عربي وامازيغي إلا بالتقوى.
و يستمر طمس الهوية المغربية الامازيغية!
الامازيغية هي لغة المغاربة الام و هذا كاف لنهتم بها. لا يشترط في اللغة الام ان تكون لغة علم و إلا فحتى العربية لم تفدنا حتى في صنع ابرة خياطة او عود ثقاب،…
اما المتهكمين من المستعـربين المستلبـين اعداء الاصل الذين يقولون انها ليس لغة علم فاذكركم ان التعريب لم يفدنا في شيء و العربية لا تصنع العلوم بل هي سبب تخلـ-فنا لاننا لا نتعلم بلغتنا الام و هي سبب تبعيتنا للمشرق.
الامازيغية يا نـاكري الاصل هي لغتنا الام التي قاومت عقود من التعريب العنصـري و لازالت حية و هو دليل قوتها في الوقت الذي انقرضت فيه لغات اخرى في مصر و الشام…
هادو ألي غيروا هاد الأسماء والله العظيم كا يقلبو على البلاء
حتى ألي كان ساكت ومحايد في قضيتنا الأمازيغية غادي ينوض يهضر حتى هو، ومن الهضرة للاحتجاجات ومن الاحتجاجات لى أشياء اخرى قد لا تحمد عقباها… وخداري هاد الشي راه كا يتراكم وكا يتجمع !
انه تعدي سافر وفاضح على الهوية الأمازيغية، فما معنى أن تغير أسماء أمازيغية بأسماء عربية اشنو هو القصد ديالهوم زعما هل يريدون استفزاز سكان المنطقة خاصة والأمازيغ عامة، راه هاد الشي كامل كا يتجمع ؟
هذا معناه ما عند باباك ما يدار وحفات ليك وبدل من أن تفكر وتبدع في ما يمكنه أن يحسن التعليم فكرت فقط في استبدال تلك الأسماء ألي ضراتك في راسك يا عروبي يا عنصري !!
هاذا هو الاستبداد بعينه يجب على كل أمازيغي حر ان يخرج من صمته و نوحد صفوفنا في شمال افرقيا
اين العنصرية في دلك ..ريفيه وافتخر ب للغة الضاض . للغة قرآننا للغة اللتي اختارها الله عز وجل لتكون للغة اخر الديانات السماوية..ناس فين وصلو وحنا مزال مخاصمين ع الاسماء
الامازيغية هي من اهم ما يميزنا كمغاربة و قد تعرضت للتبخيس و الاهمال لغاية ابادتها ببطء من طرف اقلية تعمل لصالح اديولوجيات مستوردة. و النتيجة هي ان ملايين المغاربة تعربوا خلال اجيال بسبب سياسة التعريب …
من العار السكوت عن طمس الهوية الثقافية للمغاربة التي بناها الاجداد لعشرات القرون و كلفتهم مقاومة كل الاطماع من الغرب و من المشرق لتأتي قلة ورثت سلطة الاستعمار و استغلتها لمسخ الهوية المغربية مستغلة انتشار الجهل. و النتيجة هي السطو على تاريخ المغاربة و عمرانهم و اعلامهم لتنسب للبعيد الفقير ثقافيا.
عندما تموت هويتنا و تختفي فلا مجال لاسترجاعها.
نعم سيبدلونها . لأن شغف العروبة تجري في دماءهم، فانتضرو ، اسماء مثل ابي لهب، وابو جهل . وبني حميار ، كلها اسماء بدو الجزيرة العربية . فلا شغل لهم بأسماء الامجاد واصول دولة المغرب . ك طارق ابن زياد ، سويف ابن تاشفين، كل هدا لا يغنيهم شيءا.
الغريب يريدون كل شيئ بالامازيغية و يشتمون العرب و العربية باستعمال اللغة العربية غريب امر هولاء تكره العرب والعربية عليك باستعمال للغتك لو عندك ذرة كرامة
الفكر الظلامي منتشر والوهابية كذلك. الإرهاب الإخوانجي يريد تدمير البلاد وإرثه الحضاري التاريخي
يا ودي سميها باش بغيتو المشكل ماشي فالسمية المشكل في القطاع من الجهة البنيوية واخص على على سبيل التذكير بنادم د المنظومة اللي هو ماشي فمستوى تقلد المهنة والرسالة ،تنتقدون القشور لتغطوا الجوهر ،ابحثوا عن المشاكل الحقيقية التي تنخر قطاع التعليم واخصعوه للمجهر لا أقول العادي وإنما الإلكتروني.
في اعتقادي لو يزولون اي شيء اسمه امازيغية لكان الحال أفضل مما نحن عليه الآن؛ ماذا تفيدنا هذه اللهجة!؟ لا شيء! اللغة العربية لغة القرآن و ها هي تتاكل و تسير نحو الاندثار؛ الفرنسية غطت ترابنا الوطني و ألجمت ألسنتنا كبيرنا و صغيرنا؛ في الشوارع و البيوت و المحلات التجارية و الأسواق و البرلمان و كل شبر في هذا البلد يتحدث الفرنسية؛ ماذا اعطتنا لا شيء اللهم الانحراف الخلقي؛ إذن نحن نعاني بسبب أذناب المستعمر و أناس لا يطقوننا شعرة و هم الأمازيغ؛ للأسف العرب لم تعد لهم قيمة
لا لا. لهجة البربر لا قيمة لها اما من يقولون أن المغاربة امازيغ فنحن لسنا من الإغريق
اللغة العربية هي لغتنا اما لهجة الخربيشات فلا اساس لها في البلد
اولا انا ارى بأن هذه التدخلات الاخوة الأمازيغية وان منهم لا محل لها من الإعراب.لاني قرأت الاقل من اوله إلى آخره. هذا بكاء على الأطلال.ايها الاخوة نحن في دولة الحق والقانون.يجب من الجمعيات الأمازيغية.والمرصد الأمازيغية التحرك فورا برفع دعوى قضائية ضد المدير الإقليمي. وانتهى الكلام.
عندما ينشر احد ثقافة المشرق العربي بشمال افريقيا يسمونه قومي وعندما يدافع أهل الأرض الأمازيغ عن ما تبقى من ثراتهم وثقافتهم يسمونهم عنصريين.
اتقوا الله وكفاكم محاربة ممنهجة لثقافة ولغة السكان الاصليين لشمال إفريقيا.
اسوء شيء حل بالامازيغ هو قدوم العرب والاسلام، الرومان والبزنطيون كانوا احسن مليون مرة من العرب ولهد اليوم الامازيغ يهاجرون لبلدان الرومان اي ايطاليا و اسبانيا … ولكن لا ترى امازيغي يهاجر لبلدان الشرق الاوسط
السؤال المطروح الى متى سيبقى الامازيغ على الدين العربي الذي هو سبب تسلط العرب بشكل مباشر
الانترنيت اليوم فضحت الدين العربي انه مجرد هرطقة للديانات الابراهيمية قبله وهو ليس مناسب للمكان والزمان الحالي
لا نفهم لماذا بعض المسؤولين يعملون جاهدين من أجل خلق المشاكل حيث لا يوجد أي مشكل. لماذا استبدال أسماء تدخل في التراث الثقافي والتاريخي والعاطفي والوجداني لأهل المنطقة وتعني لهم الشيء الكثير بأسماء أخرى لا تعني أي شيء إلا للمسؤول الذي أمر بوضع تلك الأسماء النكرة بالنسبة للمنطقة مكان الأسماء التي إطمأن لها السكان؟ في الحقيقة لا أرى سببا آخر لهذا المشكل غير السبب الذي عبر عنه أهل المنطقة ،وهو العنصرية وإيقاظ الفتنة التي نحن في غِنىََ عنها وخاصة في هذه الظرفية التي تستوجب الإجماع الوطني وتجنب القرارات التافهة والتي تضر ولا تنفع.
العنصرية هي ما ورد على لسان بعض المتدخلين المتشددين الدين يكرهون العرب ويصفونهم باقبح الاوصاف في حين ان هؤلاء اخرجوهم من الظلمات الى النور وقربوهم من التمدن والحضارة رغم ان غالبيتهم لا زالت تعيش في الجهل والخرافة والتزمت.لك يا دهيا يوغورطة ايدير طروريست.
اذكرك بقول الله تعالى “كنتم خير أمة أخرجت للناس” وهنا الضمير يعود على المسلمين سواء كانوا عرب أو عجم وللتذكير فقط العجم تصطلح على كل أمة تتكلم غير العربية. الأجدر بك ان اردت الدفاع عن شئ، عليك بالعلم والمطالعة فطارق بن زياد أمازيغي حر، فتح الأندلس كما فتح عقبة المغرب. بناءا على كلامك فهو استعماري ومن هزموا أمامه خونة. ههههه
أصحاب الهوية المجهولة
الدين يصنفون أنفسهم كمدافعين عن العرقية القبلية العنصرية
لا دخ لهم في الموضوع .
نحن المغاربة الغير الناشطين
لم ننتخبكم للدفاع علينا
المملكة المغربية
لها موضفوها في هذا الشأن .
وهم لهم الكلمة الأخيرة في إختيار الإسم المناسب
المتطفلين من الخارج لا نعرف هويتهم
هل هم صهاينة أو بولزاريوا أو أعداء الدولة
يجب كشف هوية المتطفلين
من هم ؟ ومادا يريدون
لا نقبل الصهاينة المختبئين و راء التمزيغ .
اتقوا الله… نحن المغاربة كلنا جسد واحد…. مالكم كيف تحكمون….
عاش المغرب من طنجة إلى لگويرة….
تحياتي لكل اخوتي المغاربة أينما كانوا….
رحم الله جدي وجدكم، وعمي وعمكم، سيدنا يوسف بن تاشفين القائد البربري المسلم العظيم مؤسس دولة المرابطين العظيمة والذي لا تذكره هذه الجماعات التي نصبت نقسها للتحدث باسم الأمازيغ دون موافقتهم والتي تسعى إلى زرع الفتن وإثارة القلاقل لأتفه الأسباب والتباكي في كل مناسبة ومن غير مناسبة واتهام أبناء هذا البلد الآمن بالاضطهاد والتهميش والعنصرية وما شابه ذلك من المصطلحات والشعارات الشيوعية الفضفاضة التي من أهدافها تقسيم البلد .
اخراج هاذا الموضوع في هذا الوقت ربما ورائه اهداف انتخابية لبعض الاحزاب التي تريد إبعاد الناطقين يالامازيغية عن العدالةوالتنمية.رغم ان عموم المواطنين عازفون عن كل الاحزاب.
الناشطون الموالين للصهاينة هدفهم إشعال نار الفتنة العرقية
لا نقبل تدخل الناشطون الممولين من طرف أعداء المملكة المغربية
من أجل إشعال نار الفتنة .
يجب أولا التأكد من هويتهم الحقيقية
حسب معرفتي كلهم ممولون من طرف أعداء
الدولة لصناعة الفتنة .
عندما يفكر المغاربة بانهم مغاربة يحكمهم ملك واحد في وطن واحد تحت راية واحدة وان العالم يتعامل معهم كأمة واحدة حينذاك سنكون بالف خير وسيبدا العالم يحسب لنا الف حساب. وما دون ذلك ترهات في ترهات.
هدا العمل إبادة جماعية للشعب. والغريب الشعب يبيد نفسه. نحن شعب واحد مغربي أمازيغي عربي يهودي.
خزعبلات فكرية العالم يتطور و نحن نناقش الأسماء واش نسيموه زيد ولا عمر ولا حماد ولا لأ شئ
ياودي اشمن أمازيغ ولا زمر
تيهدروا على الاسماء وهما مازال يعبدون الأوثان والأضرحة وتيديروا المعروف ويقربوا الذبائح الى الأضرحة وياسمائها
جيتوا للاسماء زعما وبغيتوا الحق
باركة مضحكو علىً راسكم
Je pense que l’état doit prendre les chose en main surtout dans cette régions, en Espagne il y a beaucoup de séparatiste de cette régions qui sont avec le polisarion
il y a quelque chose qui a été rater dans les écoles de cette régions
L’état a raison de changer les noms et elle doit virer tous ces séparatiste qui sont dans l’éducation privé ou public
c’est l’état a fait ça elle a des informations que nous on n’a pas
donc s’il vous plait laisser l’état faire sont travailler
هذ الاماريغ دايرين بحال اللحايا يتاجرون في العرق دبا هذ الناس منين اسبانيا معانا في المشاكل كانو هد الاماريغ ساكتين ولاكن منين كاينا شي حجا تافهة كولشي ناض تايهضر تيقلبو غي على الفتنة متيهضروش منين كتكون شيحاجا كتمسنا جميعا ثم ما معنا ان بتم هضر المليارات في تبديل لوحات الطريق السيار بلهجة التفيناغ التي لايفمها احد في المغرب حتى الساءح لا يفهمها هذ الشلوح تيفكرو غي فراسهم وليس في مصلحة الوطن
ما الفرق بين اسماء امازيغية و اخرى عربية و هما لغتان مغربيتان و لماذا هذا التغيير و في هذا الوقت .و لو سميت هذه المدارس باسماء عبرية ما تجرأ احد على تغييرها
الغريب في الأمر هو
الأمزيغ البربر الحقيقيون لا يتدخلون في أي شيء
والصهاينة يدعون أنهم أمازيغ من أجل إشعال نار الفتنة العرقية
وأكبر دليل هو أن شخص واحد في هذا الموقع كتب 90% من التدخلات
بأسماء مختلفة من أجل تسويق و إشعال نار الفتنة العرقية .
من يدعي أنه ناشط تمزيغي يجب عيه كشف هويته للجميع حتى
نتأكد من حالته المدنية .
ليش كل من يحاول إشعال نار الفتنة أمازيغي .
غدا كنا ندعوا الى الجهوية الموسعة ولا نترك لهم حتى ابسط الاشياء لاخذ القرار فيها .مثل اسامي مؤسسيات تعليمية فهذا يعني ان المركز ما يزال يتخبط و لا يترك المجال للاخر.
مثل تسميات مؤسسات عمومية هدا من حق أهالي المنطقة اختيار اسامي تمثل هويتهم و ثقافتهم .
و شكرا
Je pense qu’il faut donner des noms cette régions qui a un lien avec le Sahara marocaine comme la marche vert
Je répète il y a beaucoup des gens de cette régions ici en Espagne et en France
sont très active avec les séparatiste de polisario et ils ont la haine du Maroc
donc s’il vous plaît laisser l’état faire son travail
il faut que l’état impose des programme dans l’enseignement privé ou public de l’amour de la nation et de Sahara marocaine
,
Oooooo
Do not touch my langauge please respect us in our vountry
I love my langauge
I love my country
I love myculteure
كلام حق يراد به باطل في كثير من العنواين والمقالات . اخاطب صاحب المقالة واصحاب التعليقات المشتعلة ان يفهموني من امر بتغيير تلك الاسماء اليس المسؤولون المحليون او ليس المسؤولون المحليون سواء كانوا منتخبون او من اهل السلطة امازيغ . ما دخل العرب والعنصرية هنا . اغيرت تلك الاسماء بتوصيات من مؤتمر عربي عقد في الخليج . الا يفتخر كل المغاربة باسم ثانوية عبد الكريم الخطابي وعبد الحمان الفطواكي والروداني في عاصمة المملكة الرباط . لمادا تريدون فقط اشعال نار الفتنة والنعرات في المغرب الواحد الموحد . لمادا لم يخرج اي واحد بمهاجمة اسم ديكارت المطلوق على اشهر ثانوية بالعاصمة كدلك . بالفعل نحن ضد العنصرية لكن وبالمقابل ضد شيطنة بعضنا البعض . .ارجو مناقشة هادفة وليس حربا مدمرة .
العلم الذي في الصورة لماذا لاتسمونه الان شرويطة؟
او فقط يسمى شرويطة حين يرفعه اسود الريف الذين يابون ولو جاعوا ان يقتاتوا على الجيف،
الريافة شلوح العز الذين يرفضون ان ياخذوا اجراءات ليهدموا بلدهم الام
إلى صاحبة التعليق رقم 5 ديهيا ألهذه الدرجة تحقدين على الإسلام والمسلمين وانت تعيشين بين ظهرانيهم ألهذه الدرجة تقدسين اسما لم نعرفه الا في عهد من خلق العنصرية وأراد التفرقة بيم العرب والامازيغ هل لديهيتك هذه كتابا مقدسا مثل ما هو عند المسلمين اخترعتم اسماء ليست في كتب التاريخ بل هي في مخيلتكم وبدأتم تحيونها لان لو كان كذلك لَخلُدَت كما خلد الإسلام منذ اكثر من1400 سنة اتقوا الله واتركونا نتعايش نحب بعضنا البعض لأن بيننا وبينكم أنساب وعلاقات حميمية اكثر مما تخلدها ديهيتك هذه سلام على كل امازيغي مغربي يحب وطنه ويأبى التفرقة والعنصرية اعانقكم بحرارة
ارد على صاحب التساؤل والتعليق رقم 41 . لمادا غيرت تلك الاسماء وفي هدا الوقت بالدات . وانا اضيف من الدي امر او غير تلك الاسماء . ابتوصية من الخارج ام باجتهاد المسؤولين المحليين .
N° 16
إبن مــــــــازغ
تسمي نفسك مازيغ ابن كنعان العربي ولا تعرف مصدر كلمة مازغ .
( الناشطون الممولين من الصهاينة لإشعال الفتنة العرقية
لا دخل لهم في الموضوع . )
لا وجود لاسم “الأمازيغ” بمعنى سكان شمال إفريقيا في كتب التاريخ: لا الكتب الإسلامية ولا العربية ولا الرومانية ولا اليونانية ولا القوطية ولا الوندالية ولا المصرية… بل اسمهم في كتب التاريخ هو “البربر” أو “الليبيون” أو “الإثيوبيون” أو “الفينيقيون”… وكل هذه التسميات هي لفروع من البربر وليس كل البربر. ولعل أقدم من ذكر كلمة “أمازيغ” هو ابن خلدون، حيث نسب بعض البربر (وليس كلهم) إلى مازيغ بن كنعان العربي القادم من المشرق… فأول مصدر ترد فيه كلمة “أمازيغ” عربي إسلامي، ولكن متعصبي الأمازيغانية لا يعجبهم هذا.
N° 16
إبن مــــــــازغ
أنت تخرمز فقط
تسمي نفسك مازيغ ابن كنعان العربي ولا تعرف مصدر كلمة مازغ .
مازيغ ابن كنعان هو عربي قح
أنت كصهيوني ممثل للصهيونية تسوق مازيغ ضد العروبة و الإسلام.
الناشطون الممولين من الصهاينة لإشعال الفتنة العرقية
لا دخل لهم في الموضوع .
والله فضحتونا بالامازيغية التي لن تقدم شئ للعلم ولا للمجتمع والدي يكتب هاته السطور امازيغي غير متعصب و في الاخير اقول للمتعصبين كلكم من آدم وآدم من تراب
ليس كل من تكلم بالعربية يسمى عربيا: البرازيليون يتكلمون البرتغالية،وبقية شعوب أمريكا اللاتينية يتحدثون الإسبانية،والأمريكيون والأستراليون مثلا يتحدثون الإنجليزية،والإيفواريون والسينغاليون مثلا لغتهم الرسمية هي الفرنسية.ولا احد من هؤلاء سمى نفسه برتغاليا أو إسبانيا أو إنجليزيا أوفرنسيا.لأن اللغة ليست هي المحدد الرئيسي للهوية.لذلك لايكفي أن نتكلم العربية لكي نسمي أنفسنا عربا.يقال بأن “التاريخ سلسلة من الأكاذيب المتفق عليها”ونعتنا بالعرب فقط لأننا نتكلم العربية يعد أكذوبة كبرى من تلك الأكاذيب.نحن مغاربة بلغتين رسميتين نعتز بهما: عربيةوأمازيغية،والدليل على ذلك لغتنا الدارجة التي نتحدث بها يوميا تتكون من ثلاثة مكونات رئيسة أمازيغيةوعربيةوفرنسية(ساروت، أرض، ستيلو… واللائحة طويلة جدا).أما علاقتنا بالعرب فيمكن أن تكون تكتلا على غرار رابطة الكومنويلث والمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ينتمي إليها المغرب باعتباره بلدا فرانكوفونيا.
Tous ca pour du pouvoir politique maintenant comment cette jeunesse va monter on leur bourrant de langue notre jeunesse ne maitrise plus aucune langue que se soit francais ou arabe et n’en parlons meme de l’anglais ces mouvement amazight qui font ces demande tout leur enfant etudie dans université a l’etranger canada etat unis grande bretagne et veulent nous bourrer d’une écriture inutile appeller le tifanaght j’ai pas la motivation d’apprendre une nouvelle écriture et si j’en avais je prefereais apprendre le mandarin
اللوبي العنصري الأمازيغي استولى على كل شيء في المغرب باسم العنصرية الأراضي الفلاحية السلطة السياسية والعسكرية رخص النقل والكاريانات العمل في الخفاء واللغة هي كلمة السر لقضاء المصالح فيما بينهم …..وللاسف هده هي الحقيقة المرة وباقي العروبة فلتدهب إلى الجحيم.
يأتي هذا بعد مراسلة للمديرية الإقليمية للتعليم بجهة كلميم واد نون، في نهاية شهر ماي الماضي، تفيد بتغيير أسماء ثلاث مؤسسات تعليمية إعدادية بالإقليم من “تيمولاي” و”إكسيل” و”أمحيريش”، إلى “أحمد الهيبة” و”عبد الرحمن اليوسفي” و”النهضة”
في الواقع يجب توقيف الذين تسببوا في اشعال هذه الفتنة في وقت غير ملائم وفي منطقة تماس حساسة جدا بين القبائل الصحراوية عربها وامازيغها وقبائل الأطلس الصغير، خصوصا لان الاسماء المعنية ذات دلالة خاصة: احمد الهيبة زعيم ثورة الجنوب الذي انهزم في سيدي بوعثمان بالرحامنة ، واسم اليوسفي لذر الرماد في العيون واگسيل هم القائد الامازيغي المشهور بكسيلة. والمبادرون للتتغيير لا يمكن ان يكونوا جاهلين بهذه المعطيات.
بينما نحن نتصارع في ما بيننا الفرنسية تستغل الفرصة للقضاء على العربية و الامزغية و كل التريخ الذي بنيناه معا و اما من لدي العجين قي راسه يخلي التعصب القومي و يفهم ان القومية هي صناعة غربية لسيطر على غقول العصافر. لا الاه الا الله محمد رسول الله
سلام: الناس كطلب جودة اللوب اونتما متخصمين على لقشور . ام تغير الاسماء بحال بحال راه .حلوف كرموس.
أعتقد أن الرد المناسب هو رفع دعوة قضائية ضد الجهة التي أصدرت هذا الأمر و الطعن فيه سواء كانت أكاديمية الجهة او الوزارة الوصية على القطاع.
أما ردود الفعل فلا تسمن و لا تغني من جوع.
اضافة بسيطة لتقريب السياق من المعلقين الجهلاء بالسياق المجالي: هذه المنطقة ما بين سيدي افني واگلميم هي اقصر مسافة بين تيندوف والبحر الاطلنتي في خاصرة المغرب. وتسخينها انطلاقا من شهر ماي كان بدون شك لغرض في نفس يعقوب.
Arrêtez de de bouffer le nez entre nos
Ça nous suffit les pb avec l’Algerie. L’Espagne et l’Allemagne
L’Algerie a tous fait pour arriver à casser le pont entre l’Europe et le Maroc
On peut dire qu’ils ont réussi
Et vous vous nous créez de pb internes pour mettre encore le feu
Arrêtez espèce d’imbéciles
Tous ensemble contre l’Algerie et l’Espagne
إلى صاحب التعليق رقم 2
مجرد تساؤل
ما الفرق بين الكفر والأيمان !!!؟؟؟
كلامك ينم عن جهلك للكفر والإيمان معا. ويدعو لجاهلية نتنة وعصبية مقيتة وعبودية ظالمة وعزة مذلة. فأتبعت العزة بالإثم وتركت العزة بالحق واتبعت الهوى فأضلك السبيل.
لو كنت تعرف حقيقة الإيمان والكفر ما قلت ما تفوهت به في تعليقك.
كمسلم، اعتبر غير المسلم كافر، لن اتبعه ولا أمجده ولا أقف في صفه ولو كان ذا قربى. ولن أحتقره ولن أظلمه.
من هداني لنور الإسلام وحررني من الوثنية والعبودية ذلك ما فعل عقبة بن نافع رضي الله عنه وجزاه اهتن عنا كل خير.
كسيلة لم يكن يدافع عن أرضه، بل هي أرض الله يورثها من يشاء من عباده. إنه كان يدافع عن ملكه وسلطانه، كسيلة هو من استعبدنا واستحل عرضنا وشرفنا هو وجنوده.
اسأل الله لي ولك الهداية.
السبب الأساسي لتخلفنا هو الجهل الذي يعم طائفة عريضة من المجتمع المغربي.. مجتمعنا مع الاسف لازال يضم عرقيين قبليين…يحنون للدوار والقبلية..يحنون للعصور الوسطى..يريدون فرض لهجة مخترعة على الشعب المغربي.. التمزيغ والعرقية والشعوبية البربرية شعارهم..طالما هذه الفئة تتواجد بيننا..فئة ااشعوبيين العرقيين..بكل صراحة لا أرى مستقبلا واعدا في الأفق…هوية المغرب حسم فيها المغاربة منذ ثلاثة آلاف سنة… فينيقية كنعانية ثم عربية إسلامية..