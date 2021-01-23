استبعاد عثمان أبو زعيتر من منظمة الفنون القتالية

تم استبعاد البطل المغربي في فنون القتال المختلطة والملاكم عثمان أبو زعيتر صاحب الـ13 انتصارا دون هزيمة من منظمة “UFC” بعد خرقه لإجراءات الحجر الصحي الخاص بالـ”UFC”.

وقال دانا وايت، رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، في تصريحات إعلامية إن عثمان أبو زعيتر، قد خرق “بروتوكول” الأمان المتعلق بالحد من تفشي “فيروس كورونا”، من خلال انتهاك قواعد الصحة والسلامة.

وأضاف دانا وايت، أن عثمان أبو زعيتر خرج من العزلة وأدخل شخصا من الخارج غير مخول له الدخول عبر إعطائه السوار الخاص به، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة.

من جهتها أكدت منظمة “UFC” في بيان لها أن غرضها هو الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين، وكأولوية قصوى فإنها تتخذ جميع الإجراءات ضد أي شخص لا يلتزم بالإجراءات الصارمة.