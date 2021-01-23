استبعاد عثمان أبو زعيتر من منظمة الفنون القتالية

استبعاد عثمان أبو زعيتر من منظمة الفنون القتالية
مواقع التواصل
السبت 23 يناير 2021 - 12:05

تم استبعاد البطل المغربي في فنون القتال المختلطة والملاكم عثمان أبو زعيتر صاحب الـ13 انتصارا دون هزيمة من منظمة “UFC” بعد خرقه لإجراءات الحجر الصحي الخاص بالـ”UFC”.

وقال دانا وايت، رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، في تصريحات إعلامية إن عثمان أبو زعيتر، قد خرق “بروتوكول” الأمان المتعلق بالحد من تفشي “فيروس كورونا”، من خلال انتهاك قواعد الصحة والسلامة.

وأضاف دانا وايت، أن عثمان أبو زعيتر خرج من العزلة وأدخل شخصا من الخارج غير مخول له الدخول عبر إعطائه السوار الخاص به، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة.

من جهتها أكدت منظمة “UFC” في بيان لها أن غرضها هو الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين، وكأولوية قصوى فإنها تتخذ جميع الإجراءات ضد أي شخص لا يلتزم بالإجراءات الصارمة.

إجراءات الحجر الصحي استبعاد عثمان أبو زعيتر منظمة UFC

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‫تعليقات الزوار

9
  • .......
    السبت 23 يناير 2021 - 12:14

    حيت المغاربة مساكن حاسين بريوسهم.اي حاجة كاينتاميوا ليها أو كايكونوا فيها كايتسحاب ليهم هما الاسياد والباقي عبيد وخاص كلشي إخاف منهم وينفد الأوامر ديالهم

    -17
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  • العينوس
    السبت 23 يناير 2021 - 12:17

    واش هاد سحاب ليه راه في المغرب إدير اللي بغا راه ناس ديال القانون هادوا تغلط تخلص نيشاااان

    77
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  • عمر
    السبت 23 يناير 2021 - 12:22

    للأسف الاستهتار يمشي في عروقنا…

    66
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  • NOUMRI
    السبت 23 يناير 2021 - 12:22

    خلاصة الكلام قرار صائب و في محله يعتقد أنه في بلده حيت رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة للحد من إنتشار الوباء فهناك بعض القوم لا يهمهم سوى قضاء مصالحهم الخاصة

    54
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  • ZCUWLESKI
    السبت 23 يناير 2021 - 12:45

    من جهتها أكدت منظمة “UFC” في بيان لها أن غرضها هو الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين. هههههه

    -6
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  • الظلم ظلمات يوم القيامة
    السبت 23 يناير 2021 - 12:53

    المعلق الأول عنده حق.في الأول بادر هاري اللذي اعتدى على مستخدم فندق وبعدها المدرب وادوا اللذي اعتدى على سائق حافلة التابعة لنادي المولودية اللذي تعاقد معه والآن هاد سي الزعيترة وما خفي أعظم.فعلا يعتقدون أنفسهم اسياد والباقي عبيد .التربية الخامجة لي ترباوا عليها هي هادي.كايستتمروها في الغير

    15
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  • مروان
    السبت 23 يناير 2021 - 12:56

    لم يظلموه يجب حترام الحجر الصحي . هناك مصارعين اكثر منه شانا ملتزمون بالقواعد . ومع ذالك نتمنا اعادة النظر في هذا القرار فهو يرفع الراية المغربية

    4
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  • غلطة
    السبت 23 يناير 2021 - 13:14

    ايوا غلط ما يعاودش .
    غرمووه و خليوه يلعب

    بالنسبة لي اشرس مقاتل يكسر الخصوم بضربة الرجل السفلية هو
    rob kaman له رجل يكسر بها الحائط

    1
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  • ف . ع
    السبت 23 يناير 2021 - 13:17

    التعليق الذي يطلب إعادة النظر في هذا القرار أقول له يا سيدي إن الدول الديمقراطية التي تعتبر الأفراد سواسية والقانون يطبق على الجميع بدون استثناءات لا يعاد فيها النظر في القرارات كما أ لفنا ذلك

    0
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