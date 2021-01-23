استبعاد عثمان أبو زعيتر من منظمة الفنون القتالية

تم استبعاد البطل المغربي في فنون القتال المختلطة والملاكم عثمان أبو زعيتر صاحب الـ13 انتصارا دون هزيمة من منظمة “UFC” بعد خرقه لإجراءات الحجر الصحي الخاص بالـ”UFC”.
وقال دانا وايت، رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، في تصريحات إعلامية إن عثمان أبو زعيتر، قد خرق “بروتوكول” الأمان المتعلق بالحد من تفشي “فيروس كورونا”، من خلال انتهاك قواعد الصحة والسلامة.
وأضاف دانا وايت، أن عثمان أبو زعيتر خرج من العزلة وأدخل شخصا من الخارج غير مخول له الدخول عبر إعطائه السوار الخاص به، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة.
من جهتها أكدت منظمة “UFC” في بيان لها أن غرضها هو الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين، وكأولوية قصوى فإنها تتخذ جميع الإجراءات ضد أي شخص لا يلتزم بالإجراءات الصارمة.
حيت المغاربة مساكن حاسين بريوسهم.اي حاجة كاينتاميوا ليها أو كايكونوا فيها كايتسحاب ليهم هما الاسياد والباقي عبيد وخاص كلشي إخاف منهم وينفد الأوامر ديالهم
واش هاد سحاب ليه راه في المغرب إدير اللي بغا راه ناس ديال القانون هادوا تغلط تخلص نيشاااان
للأسف الاستهتار يمشي في عروقنا…
خلاصة الكلام قرار صائب و في محله يعتقد أنه في بلده حيت رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة للحد من إنتشار الوباء فهناك بعض القوم لا يهمهم سوى قضاء مصالحهم الخاصة
من جهتها أكدت منظمة “UFC” في بيان لها أن غرضها هو الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين. هههههه
المعلق الأول عنده حق.في الأول بادر هاري اللذي اعتدى على مستخدم فندق وبعدها المدرب وادوا اللذي اعتدى على سائق حافلة التابعة لنادي المولودية اللذي تعاقد معه والآن هاد سي الزعيترة وما خفي أعظم.فعلا يعتقدون أنفسهم اسياد والباقي عبيد .التربية الخامجة لي ترباوا عليها هي هادي.كايستتمروها في الغير
لم يظلموه يجب حترام الحجر الصحي . هناك مصارعين اكثر منه شانا ملتزمون بالقواعد . ومع ذالك نتمنا اعادة النظر في هذا القرار فهو يرفع الراية المغربية
ايوا غلط ما يعاودش .
غرمووه و خليوه يلعب
بالنسبة لي اشرس مقاتل يكسر الخصوم بضربة الرجل السفلية هو
rob kaman له رجل يكسر بها الحائط
التعليق الذي يطلب إعادة النظر في هذا القرار أقول له يا سيدي إن الدول الديمقراطية التي تعتبر الأفراد سواسية والقانون يطبق على الجميع بدون استثناءات لا يعاد فيها النظر في القرارات كما أ لفنا ذلك