استثمارات في الموارد والآليات تعزز نظافة مراكش

أعرب عدد من سكان الأحياء الشعبية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش عن ارتياحهم للمجهودات التي يبذلها عمال النظافة من أجل ضمان نظافة أزقة وشوارع هذه المنطقة.

وقال سكان هذه الأحياء إن شركة النظافة، المشرفة على تدبير القطاع، قامت بتوفير شاحنات صغيرة لجمع النفايات، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة تنظيف الأزقة بالأحياء الشعبية، على غرار الأحياء الراقية في حائز والنخيل ووسط مدينة مراكش.

والتزمت شركة ARMA المفوض لها تدبير قطاع النظافة، منذ بداية عقدها الجديد، بتقديم خدمات عالية الجودة عبر استقطاب آليات حديثة ووسائل تكنولوجية متقدمة، حيث ستشرع ابتداء من منتصف مارس المقبل في استعمال آليات جديدة، ستساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة بمقاطعات جليز والنخيل والمدينة وسيدي يوسف بن علي.

وأكد مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش أن العقد الجديد، الذي يربط المجلس بشركة ARMA ، يعتبر عقدا متطورا ومتقدما من حيث استثماراته، ومن حيث العمال والآليات المتطورة المستعملة.

وعمد هؤلاء المسؤولون إلى إدخال بعض التغييرات على دفتر التحملات، أهمها أن جمع النفايات سيكون ليلاً عكس ما كان عليه الحال سابقاً .وأوضحوا أن “من ميزات هذا العقد أن الشركة الحاصلة على الصفقة هي شركة مغربية، وليست أجنبية كما كان الحال سابقا”، مشيرين إلى أن “مجلس المدينة لديه الثقة الكاملة في هذه الشركة، خصوصاً أنها اشتغلت سابقا في جمع النفايات بمقاطعة جيليز”.

وعملت الشركة المغربية على استخدام تقنيات جديدة وإمكانيات مهمة من أجل الرفع من جودة عملها في جمع النفايات بمدينة مراكش.

وتم توفير نظام خاص يتيح تتبع عملية جمع النفايات بالأماكن المخصصة لها، وأيضاً تتبع عملية الكنس اليدوي والميكانيكي. كما قامت الشركة بجلب عربات خاصة تتماشى مع طبيعة الأحياء الشعبية، وتراعي خصوصية أزقتها، إضافة إلى قيامها بفرز النفايات من المصدر. وتتطلع الشركة إلى بلوغ مستوى 5 أطنان من النفايات المفرزة من المصدر.