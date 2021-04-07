استثمار 300 مليار في مصنع للإسمنت بتارودانت

استثمرت شركة “لافارج هولسيم المغرب” ما يناهز 3 مليارات درهم من أجل تشييد معمل الإسمنت “أكادير سوس” في الجماعة الترابية “تدسي”، نواحي إقليم تارودانت، ينتظر أن يدخل حيز التشغيل في غضون شهر يوليوز من السنة الجارية، وفق ما أعلن عنه مسؤولو الشركة اليوم.

ابراهيم الزروقي، المدير الصناعي لـ”لافارج هولسيم المغرب”، قال في تصريح لهسبريس إن “المصنع الجديد يعد من أهم المشاريع على الصعيد المحلي والوطني والدولي، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 1.6 مليون طن سنويا، كما أن تكلفته البالغة 3 مليارات درهم تتضمن 15 في المائة مخصصة للجانب البيئي”.

وأوضح المسؤول ذاته أن “تصميم المشروع تم وفق أحدث التكنولوجيا ووفقا لمعايير شركتنا الأم، أي إنه صمم حسب مفهوم مصنع الغد، الذي يستعمل تقنيات متطورة، منها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ويوفر المصنع في طور تشييده 1400 منصب شغل، 30 في المائة منها للساكنة المحلية”.

من جهة أخرى، كشف المدير الصناعي لـ”لافارج هولسيم المغرب” أن المصنع سيعتمد على طاقة كهربائية بديلة، هي الطاقة الريحية، كما سيعتمد على وقود بديل للتقليل من استعمال الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية حاضرة بقوة أثناء التشييد وبعد دخول المعمل حيز التشغيل”.

أما محمد خراقي، مدير معمل “أكادير سوس”، فأورد في تصريح لهسبريس أن “بداية الأشغال في بناء المعمل تعود إلى سنة 2017، وتعمل به الآن أزيد من 40 مقاولة مغربية، وهو مخصص لإنتاج الإسمنت المستعمل في البنيات التحتية أو في البنايات الشخصية، وهو منتوج ذو جودة عالية؛ إذ نتوفر على مختبر أوتوماتيكي هو الأول من نوعه في إفريقيا لتحليل العينات”.

وأضاف أن “التكنولوجيا المعتمدة ستمكن من المحافظة على البيئة، وذلك لتوفر عدة صفايات للهواء وتغطية جميع أماكن تخزين المواد الأولية، زد على ذلك أن هندسة المصنع تمكن من عقلنة وترشيد استعمال المياه ومعالجة المياه العادمة لاستعمالها في سقي المساحات الخضراء وسط المؤسسة الإنتاجية”.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولو شركة “لافارج هولسيم المغرب” أن توطين مصنع “أكادير سوس” في جماعة تيدسي رافقه تنزيل برنامج “نبنيو الحياة”، وشمل مجالات التعليم والصحة والتشغيل والتنمية المحلية؛ إذ “تم بناء طرق بالمنطقة، كما تم دعم قطاع التعليم عبر تأهيل بعض المدارس تقديم دعم اجتماعي للتلاميذ، وفي الصحة تم تنظيم قوافل طبية وتجهيز المستشفى الإقليمي، كما جرى دعم مشاريع الماء الشروب”.

يشار إلى أن شركة “لافارج هولسيم المغرب” هي شركة رائدة وطنيا في قطاع مواد البناء بالمغرب، وهي أول قيمة رأسمالية في الأسواق الصناعية ببورصة الدار البيضاء، مملوكة بالأغلبية لمشروع مشترك بين مجموعة “لافارج هولسيم” الرائدة عالميا في مواد البناء، و”المدى” و”صندوق الاستثمار الإفريقي”. ومنذ تأسيسها سنة 1928، ساهمت في عصرنة وتحديث قطاع البناء والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني.

وأبرز مسؤولو الشركة أنها تطمح أن تكون الشريك المرجعي والأساسي الذي يساهم في التنمية الوطنية من خلال “قدرتها على الابتكار والمهارة في قطاع البناء بالمغرب، حيث تعتمد الشركة في استراتيجيتها على أسسها الرئيسية لتنمية مستدامة، ومسايرة تطورات المجتمع واحترام البيئة وجميع الأطراف المعنية”.