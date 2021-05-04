استعدادات لفتح المجال الجوي من جديد

كشفت مصادر هسبريس وجود استعدادات مكثفة لإعادة فتح المجال الجوي المغربي وإعادة تنشيط حركة الملاحة الجوية في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ إذ تمت برمجة بعض الرحلات انطلاقا من منتصف ماي الجاري.

المصادر نفسها أكدت برمجة رحلات جديدة على متن طائرات الخطوط الملكية الجوية، بعد أسابيع من تعليق الرحلات نحو فرنسا وإسبانيا قبل إضافة وجهات جديدة إلى لائحة المناطق المحظورة في إطار مواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور، ويتعلق الأمر بكل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، وهنغاريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.

ولم تكشف مصادر هسبريس ما إذا كان هناك تأثير لاكتشاف حالات جديدة من المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا على حركة الملاحة الجوية، إلا أنها أكدت وجود برنامج لفتح المجال الجوي بشكل تدريجي في حالة عدم حصول أي انتكاسة للوضع الصحي، حيث ينتظر أن تحلق طائرات “لارام” من جديد.