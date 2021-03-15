استعدادات منتخب قصار القامة

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‫تعليقات الزوار

2
  • زكرياء
    الإثنين 15 مارس 2021 - 22:11

    بمزيد من التألق والتوفيق ان شاء الله… نتمنى ان يمثلوا مغربنا الحبيب في المحافل الدولية

    2
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  • الريفي
    الإثنين 15 مارس 2021 - 22:19

    اللهم بارك لهم في سعيهم و يسر لهم أمرهم. تحية لهم جميعا و شكرا

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