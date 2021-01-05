اسم الظلمي يزين شارعا في مقاطعة بالدار البيضاء

اسم الظلمي يزين شارعا في مقاطعة بالدار البيضاء
صورة : مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:02

أطلق مجلس مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء اسم عبد المجيد الظلمي، أسطورة كرة القدم الوطنية والمنتخب المغربي، على أحد شوارع حي النسيم، في مبادرة مميزة لتكريم اللاعب السابق للرجاء الرياضي الذي وافته المنية في يوليوز 2017 عن عمر ناهز 64 عاما.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس مقاطعة الحي الحسني، برئاسة النائب البرلماني أحمد جدار عن حزب العدالة والتنمية، عن إطلاق اسم أيقونة الكرة المغربية عبد المجيد الظلمي على شارع بحي النسيم، عرفانا بما قدمه الفقيد للمستديرة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوحة تسمية الشارع، مثمنين هذه الالتفاتة الرمزية من مجلس مقاطعة الحي الحسني تجاه واحد من أبرز الأسماء التي تركت أثراً على سجل الكرة الوطنية.

جدير بالذكر أن الظلمي حاز مع المنتخب الوطني المغربي على كأس أمم إفريقيا الوحيدة في خزانة “الأسود” عام 1976، كما توج بثلاثة كؤوس للعرش ولقب الدوري المغربي مع الرجاء الرياضي، وحصل على جائزة اللعب النظيف من طرف منظمة اليونسكو عام 1992.

الدار البيضاء عبد المجيد الظلمي كرة القدم مقاطعة الحي الحسني

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‫تعليقات الزوار

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  • khalid
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:23

    بادرة حسنة لما لا؟ حتى الرياضيون اللذين بصموا على مسيرة نظيفة يقتضى بها، رحم الله الفقيد، يستاهل كل الخير و لو في مماته

    14
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  • mus
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:32

    تكريم في محله عبد المجيد الضلمي رحمه الله لاعب محبوب و لا زال محبوب
    الحمد لله مزال ناس طيبين يعترفون بالجميل

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  • خمخم
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:38

    الظلمي الله يرحمو لاعب كبير كيعرفوه اصحاب السبيعنيات وهود لتحت وليني الانتخابات قريبه كلشي ولى عايق

    4
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  • bensaid
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:39

    انا ملالي. و اللاعب الضولمي يستحق التشريف. و شكرا على البادرة.

    7
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  • سباتة
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:53

    عليهم بتغيير ملعب تيسيما بملعب الظلمي بمقاطعة حي مولاي رشيد و إحياء هادا الفضاء لشباب سباتة و السالمية 2 . ملعب شبه مهجور

    1
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  • نواس المصطفى
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:54

    بادرة حسنة ولكن اسم الظلمي عبد المجيد يستحق اكثر من هذا نجدد له الدعاء إلى العلي القدير أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته

    3
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