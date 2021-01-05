اسم الظلمي يزين شارعا في مقاطعة بالدار البيضاء

أطلق مجلس مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء اسم عبد المجيد الظلمي، أسطورة كرة القدم الوطنية والمنتخب المغربي، على أحد شوارع حي النسيم، في مبادرة مميزة لتكريم اللاعب السابق للرجاء الرياضي الذي وافته المنية في يوليوز 2017 عن عمر ناهز 64 عاما.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس مقاطعة الحي الحسني، برئاسة النائب البرلماني أحمد جدار عن حزب العدالة والتنمية، عن إطلاق اسم أيقونة الكرة المغربية عبد المجيد الظلمي على شارع بحي النسيم، عرفانا بما قدمه الفقيد للمستديرة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوحة تسمية الشارع، مثمنين هذه الالتفاتة الرمزية من مجلس مقاطعة الحي الحسني تجاه واحد من أبرز الأسماء التي تركت أثراً على سجل الكرة الوطنية.

جدير بالذكر أن الظلمي حاز مع المنتخب الوطني المغربي على كأس أمم إفريقيا الوحيدة في خزانة “الأسود” عام 1976، كما توج بثلاثة كؤوس للعرش ولقب الدوري المغربي مع الرجاء الرياضي، وحصل على جائزة اللعب النظيف من طرف منظمة اليونسكو عام 1992.