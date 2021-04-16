اصطدام بسيارة لجماعة أورير يقتل شابا شمال أكادير

لقي شاب مصرعه، مساء الجمعة، على إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها بسيارة خفيفة تابعة لجماعة أورير، وذلك في حي “زكومي” بتمراغت، شمال مدينة أكادير.

وأصيب في الحادثة مرافق سائق الدراجة النارية وسائق السيارة، الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أورير، وجرى نقلهما إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تغازوت إلى عين المكان، حيث جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة.