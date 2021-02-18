اصطدام في الطريق السيار يسقط قتيلا ومصابين

وقعت حادثة سير وقعت، اليوم الخميس، جراء اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بالطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء على مستوى الجماعة الترابية سيدي المكي بإقليم برشيد، مما أدى إلى وفاة سائق الحافلة وإصابة 35 شخص آخر.

عمالة برشيد قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن السلطة المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية انتقلت فور إشعارها إلى مكان الحادث لاتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم توجيه 7 من بينهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء نظرا لإصاباتهم الحرجة.

وحسب المعطيات الأولية، يضيف البلاغ، فإن أسباب الحادث قد تعود إلى صعوبة الرؤية على الطريق بسبب انتشار الضباب الكثيف. بينما تم فتح بحث بخصوص هذه الحادثة من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.