اصطدام في الطريق السيار يسقط قتيلا ومصابين

اصطدام في الطريق السيار يسقط قتيلا ومصابين
صورة: هسبريس
الخميس 18 فبراير 2021 - 10:01

وقعت حادثة سير وقعت، اليوم الخميس، جراء اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بالطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء على مستوى الجماعة الترابية سيدي المكي بإقليم برشيد، مما أدى إلى وفاة سائق الحافلة وإصابة 35 شخص آخر.

عمالة برشيد قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن السلطة المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية انتقلت فور إشعارها إلى مكان الحادث لاتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم توجيه 7 من بينهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء نظرا لإصاباتهم الحرجة.

وحسب المعطيات الأولية، يضيف البلاغ، فإن أسباب الحادث قد تعود إلى صعوبة الرؤية على الطريق بسبب انتشار الضباب الكثيف. بينما تم فتح بحث بخصوص هذه الحادثة من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

اصطدام شاحنة الطريق السيار حادثة عمالة برشيد

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‫تعليقات الزوار

3
  • الحذر ثم الحذر
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:12

    المشكلة في بعض السائقين رغم عدم الرؤية بسبب الضباب او الامطار لا يبالون ويستمرون في السياقة والسباق نحو الهلاك.ما ذنب ركاب في مثل هده التصرفات.الله يرحم الموتى ويشافي الجرحى.

    7
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  • محمد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:22

    . رحم الله هاد السائق وبالشفاء للاخرين . رغم عدم الرؤيا والضباب . هناك المغامرة في السياقة في هاده الضروف وعدم اخد الحيطة والحدر من السائقين. بعض السائقين يتهورون في السياقة ليعبروا عن المهارة والمبالغة في السرعة و السياقة وهادا خطأ كبير امام سلامة الارواح . السياقة اخلاقيات وليست مهارة . في هاد الاسبوع افتديت كم من حادثة بسبب ضباب وتجاوز بسرعة مفرطة من بعض السيارات . يجب اضافة اخلاقيات السياقة في تكوين الحصول على رخصة السياقة كما يفعل في تكوين الطيارين. Le facteur humain

    3
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  • يونس
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:29

    اللهم الطف بنا في ما جرت به المقادير وارحم الموتى واشف المرضى يا أرحم الراحمين

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