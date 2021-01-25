اصطدام مركبات يخلف مصابين بالطريق السيار

شهد الطريق السيار بمحاذاة مدينة برشيد، اليوم الاثنين، حادث اصطدام عنيف جمع بين عشرات المركبات المستعملة لهذا المحور الطرقي.

ووفق مصادر محلية فإن 32 مركبة اصطدم بعضها البعض، وسجلت إصابة 8 أشخاص بشكل طفيف؛ جميعهم غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية.

المصادر نفسها أضافت أن الحادث، الذي جعل المصالح المختصة تتدخل لضمان سلاسة المرور، تسبب فيه ضباب كثيف الذي عم هذه المنطقة.