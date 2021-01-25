اصطدام مركبات يخلف مصابين بالطريق السيار
هسبريس من الدار البيضاء
الإثنين 25 يناير 2021 - 12:36
شهد الطريق السيار بمحاذاة مدينة برشيد، اليوم الاثنين، حادث اصطدام عنيف جمع بين عشرات المركبات المستعملة لهذا المحور الطرقي.
ووفق مصادر محلية فإن 32 مركبة اصطدم بعضها البعض، وسجلت إصابة 8 أشخاص بشكل طفيف؛ جميعهم غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية.
المصادر نفسها أضافت أن الحادث، الذي جعل المصالح المختصة تتدخل لضمان سلاسة المرور، تسبب فيه ضباب كثيف الذي عم هذه المنطقة.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.