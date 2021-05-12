اعتداء جسدي يورّط شقيقيْن بمدينة قصبة تادلة

أفادت مصادر لهسبريس بأن ولاية أمن بني ملال تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع “فيديو” نشر على صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي، يوثق عملية تعرض شخص لاعتداء جسدي بفضاء عام، مشفوع بتعليق يشير إلى أن الواقعة تمت بالمحطة الطرقية بمدينة قصبة تادلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، بما في ذلك مراجعة السجلات الممسوكة لدى المفوضية الجهوية للشرطة بقصبة تادلة، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية حول العنف والضرب والجرح نتيجة خلاف عرضي وقع بين شخص ومستخدمين بإحدى شركات النقل بالمحطة الطرقية بمدينة قصبة تادلة، عالجتها مصالح الشرطة بالمدينة يوم السبت 8 ماي الجاري.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في حينه أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد الواقعة، وهما شقيقان يبلغان من العمر 23 و26 سنة، ليتم الاحتفاظ بأحدهما تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الآخر للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.