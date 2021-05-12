اعتداء جسدي يورّط شقيقيْن بمدينة قصبة تادلة

أفادت مصادر لهسبريس بأن ولاية أمن بني ملال تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع “فيديو” نشر على صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي، يوثق عملية تعرض شخص لاعتداء جسدي بفضاء عام، مشفوع بتعليق يشير إلى أن الواقعة تمت بالمحطة الطرقية بمدينة قصبة تادلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، بما في ذلك مراجعة السجلات الممسوكة لدى المفوضية الجهوية للشرطة بقصبة تادلة، أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية حول العنف والضرب والجرح نتيجة خلاف عرضي وقع بين شخص ومستخدمين بإحدى شركات النقل بالمحطة الطرقية بمدينة قصبة تادلة، عالجتها مصالح الشرطة بالمدينة يوم السبت 8 ماي الجاري.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في حينه أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد الواقعة، وهما شقيقان يبلغان من العمر 23 و26 سنة، ليتم الاحتفاظ بأحدهما تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الآخر للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
اوا حسبوا شحال من جريمة وقعت فهاد الرمضان بلا عدد خلي لي كاستقتش ليه الصحافة الخبار وفلخر كاقولوا ليك الدولة حرماتهم من صلاة التراويح.بالله عليكم هل يستوي الاجرام مع التراويح إلا إذا كنت أنا اللذي لا يفهم.كل دقيقة إجرام فشكل وفوج يدخل الى السجن وفوج آخر يخرج منه حتى ولى كايتسحاب لينا بلي حنا كلنا مجرمين من كثرة هاد الاجرام اليومي لي كانسمعوا عليه.ماخاص بابانا غير صلاة التراويح.قادينا بعد السلوكيات ديالنا والدين معاملة ولكن نرى العكس