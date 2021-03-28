اعتداء يستهدف شرطيا بأكادير .. وحموشي يتدخل

اعتداء يستهدف شرطيا بأكادير .. وحموشي يتدخل
صورة: هسبريس
الأحد 28 مارس 2021 - 01:27

اهتزت مدينة أكادير، مساء السبت، على وقع اعتداء شنيع تعرض له مقدم شرطة بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه بالشارع العام.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات الاعتداء.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الضحية كان يزاول مهامه في تنظيم السير والجولان بمدارة طرقية بمدينة أكادير عند الساعة التاسعة والربع مساءا، عندما باغته المشتبه فيه من الخلف، بدون سبب ظاهر، وعرضه لطعنات بليغة بواسطة أداة حديدية راضة على مستوى الظهر والفخذ.

وقد تم نقل الشرطي المصاب للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، حيث كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، مصالح ولاية أمن أكادير ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بتمكينه من جميع المساعدات الضرورية والتكفل بنفقات استشفائه وتطبيبه.

ويعكف البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة على تشخيص هوية المشتبه فيه وشريكه المفترض، والكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

أكادير اعتداء شنيع عبد اللطيف حموشي مقدم شرطة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قافلة "حنا قادّات"
الأحد 28 مارس 2021 - 01:28

قافلة "حنا قادّات"

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57 11

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30 1

بطل سباق الكراسي المتحركة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 15

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 4

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير