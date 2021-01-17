اعتراض زورق ينقل الشيرا في "رأس سبارطيل"

قامت وحدتان لخفر السواحل تابعتين للبحرية الملكية، كانتا تقومان بدورية في البحر الأبيض المتوسط، بإجهاض عملية لتهريب حوالي طنين من مخدر الشيرا، اليوم الأحد قبالة ساحل “رأس سبارطيل”، موزعة على 55 حزمة.

وتم إجهاض هذه العملية بعد ملاحقة زورق سريع أثناء محاولته الحصول على شحنة المخدرات، التي كانت على متن قارب تقليدي الصنع. وأقدم خفر السواحل على نقل الموقوفين، البالغ عددهم 3، وكذا القارب وشحنة المخدرات إلى ميناء طنجة المدينة، وتسليمهم للسلطات المختصة قصد القيام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل.