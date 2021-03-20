الاعتذار للإيرانيين يجلب انتقادات للرئيس الأسبق خاتمي

أقدمت وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة، الموالية المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، على انتقاد الرئيس الأسبق محمد خاتمي بعدما أعرب عن تعاطفه مع معاناة مواطنيه واعتذاره عن النواقص والقصور عندما كان في السلطة.

ونشرت الوكالة النص الذي يحمل عنوان “سيد خاتمي، أنت جزء من المشكلة وليس من الحل”، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وبلدية، مقررة في 18 يونيو المقبل، بعدما عبّر خاتمي عن أمله في أن تكون حرة ومفتوحة للجميع.

وكتبت وكالة “تسنيم” أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء الذي نمر به هو، إلى حد كبير، نتيجة حكومة وصلت إلى السلطة (…) بدعمكم، وأنتم الآن مرتبطون بشكل وثيق بسجلها”.

وبمناسبة “عيد نوروز”، رأس السنة الفارسية، بث خاتمي مقطع فيديو على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، وقال: “بدلا من تقديم تمنياتي أفضل التعبير عن تعاطفي مع الناس في الآلام والأحزان التي تحملوها”.

وأضاف الرئيس الأسبق للدولة الشيعية: “أعتذر بصدق للشعب الإيراني عن أوجه القصور في عملي، وعن الأشياء التي لم أفعلها، وما كان ينبغي أن أفعله ولم أفعله”.

الوكالة القريبة من المرشد الأعلى، أعلى سلطة فعلية في إيران، انتقدت خاتمي بقولها : “ما فائدة التعاطف مع مصائب الناس في بداية العام. هل سيحل ذلك مشكلة غلاء المعيشة؟”.

وعلى الإيرانيين أن يختاروا في 18 يونيو المقبل خليفة للرئيس حسن روحاني الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

ويحكم روحاني المعتدل مع الإصلاحيين، وخاتمي الذي تولى الرئاسة من 1997 إلى 2005 أحد أهم الشخصيات بينهم.

وكان يفترض أن يؤدي أهم إنجاز حققه روحاني، وهو الاتفاق النووي الإيراني في 2015، إلى إخراج الجمهورية الإسلامية من عزلتها وجذب المستثمرين الأجانب لتعزيز الاقتصاد.

لكن بدلا من ذلك، أدى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، إلى إغراق إيران في ركود عميق.

وفي نونبر من سنة 2019؛ أثار الإعلان عن الارتفاع المفاجئ في سعر البنزين موجة من الاحتجاجات في أكثر من مئة مدينة قمعت بقبضة من حديد من طرف النظام.

وفي الأحداث نفسها سقط 304 قتلى، على الأقل، في هذه الاحتجاجات وفق إحصائيات تقدمها منظمة العفو الدولية، بينما تحدثت السلطات الإيرانية عن 230 قتيلا.