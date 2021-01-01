أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار18
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
12:14
أدرعي يشيد بعزف إعلامية مغربية لنشيد إسرائيل
-
11:08
الأمن يواكب "ليلة بوناني" وحالة الطوارئ بخريبكة
-
10:27
زهور كرام تضع عالم ما بعد "كورونا" تحت المجهر
-
09:34
هذه مواعيد "المركاتو" الشتوي واستئناف البطولة
-
08:21
والي جهة البيضاء ينتفض في وجه شركات التنمية
-
07:13
زمن "كورونا" يخيم على أجواء "البوناني" في المغرب
-
06:29
أسلحة شرطة فاس توقف أشقاء مدججين بالسكاكين
-
05:35
تمديد تسجيل الراغبين في بطاقة السائق المهني
-
04:14
الغموض يلف مستقبل مرابط مع النصر السعودي
-
03:39
الإمارات تعلن توفير لقاح "سينوفارم" ضد "كورونا"
-
02:18
نصب بـ300 مليون يوقع سيدة في قبضة الأمن
-
02:02
مغربية تحرز لقب ملكة جمال العرب لسنة 2020
لازم من احترام القانون الدولة في مصلحتنا
واحد طالع لصطافيط ووحدة كتصور بالتلفون ولي طالع قاصر. ماسكران ماهازسيف
لا أريد تبخيس عمل الشرطة ولكن صراحة المقطع يوضح جليا أن عدد أفرادها وكيف يتحركون في عدم احترام للتباعد الجسدي بين افرادها يشكل خطرا من ناحية كورونا أكثر من خطر أولئك الموقوفين هنا وهناك الذين لا يتعدى عددهم اثنان أو ثلاثة حسب المقطع.
بغض النظر عن خرق القانون و حالة الطوارئ و حذر التجوال الذي يقوم به بعض الناس من عدم ارتداء الكمامة و مسافة الأمان، هل يتوفر أفراد السلطة المحلية و القوات المساعدة على الصفة الضبظية من أجل اعتقال المواطنين؟
هههههه الناس حاكرهم الزمان و هوما حاكرين راسهم و زايدين حاكرينهم نتوما كنت بغيت نشوف شي فيديو ديال هاد الحملة التمشيطية فالأحياء الراقية.
مزيان نديرو الامن و نعتاقلو لي ماكيحتارموش…..و لكم الاكتضاض في زمن كورونا في سيارة الشرطة !!!!دوك المخالفين للقانون حتى هم بنادم و ماخصهومس يتصابو بكورونا
حسب تعليقي ،الاخظ انه ليست هناك فوظى ولا اندفاعات ولا إخلال بالنظام العام،يتبين انها موقف ولحظة تصفيات حسابات ،اذا كان الشخص سكران لاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، اليقظة من طرف الامن مشكورة ولكن الزج بالناس في السجون بدريعة الخمر والسكر الغير المفضي إلى خلق البلبلة و الشعب ،فهذه الاشياء وجب تحكم الضمير والمرونة في مثل هذه المواقف « اقول الجنازة حامية والميت فأر »
غير الرجال لي بعقولهم لي شدهوم البوليس وكايقولوا ليك المرأة هي لي ناقصة عقل ودين.اش من دين هذا واش من عقل لي ماحتارموا حتى انتشار كوفيد والتعليمات الصحية وخارجين إسكروا ويعربدوا فالشوارع.كون غير كانوا مزال مراهقين نقولوا باقيين صغار ماعارغينش العواقب ديال داكشي لي كايديروا.رجال بعقوبهم ياحسرة.شات الرجولة مع مهب الريح
لماذا الكل يصور فيهم كأنهم اعتقلو قاتل جون كينيدي ، إذ خالفوا قوانين السلطات فالقضاء وحده له في محاكمتهم وليس تصويرهم من طرف الصحافة والتشهير بيهم
لكنازة كبيرة والميت فأر، حب الاضواء والشهرة
و هاديك لي هازا التلفون و كاتصور بلا كمامكة شنو زعما كاتصور ؟؟؟؟؟ و لاش اصلا تابعين السلطات لي كادير خدمتها و معرقلين الزناقي؟
مكان الإعتقالات هذه، هل هي مدينة حقيقية أم مدينة سينيمائية؟ إذا كانت مدينة حقيقية فلم تنتظرون أن تفرخ لكم أولياء صالحين؟ بنية هشة بأزقة و دور و كأنك في الجزائر الشقيقة أو أفغانستان. أصلحوا مدنكم و قراكم، أصلحوا بنيتكم التحتية و شدوا على التربية و الإصلاح بالنواجذ فمعطيات كهذه لابد و أنها وليدة التهميش و الحرمان. الله يحسن عوان هاد السلطات الأمنية، و كأنك تسكب الماء في رمال عطشاء قفار.
كل الإحترام والتقدير الامن العام وخاصة القوات المساعدة التي نجدها في كل المجالات
في جميع الدول الاوربية، يحتفل الناس بعيدهم رأس السنة نشطين منهم من يشرب الخمر و منهم من لا يشربه و لا سرقة و لا اجرام و لا نزاع و لا خلاف و لا صداع و لا تشرميل و لا مشاكل، بل فقط النشاط و الفرحة و الهدوء و الطمأنينة. و في المغرب، تعد ليلة رأس السنة الميلادية رغم الحجر مناسبة للمشاكل و الكثير يبدأ بداية السنة الجديدة معتقلين في مخافر الشرطة و السجن او في المستشفيات و الاسعافات!
لا حول و لا قوة الا بالله العظيم!
هل يجوز قانونا تصوير شخص خاضع للاعتقال دون رضاه؟
هدا الشريط يوثق لاعتقالات تعسفية للمواطنين دون سبب مشروع ومن طرف اشخاص لا حق لهم في اعتقالهم ولا يتوفرون على الصفة في ضبطهم واعتقال المواطن
ان هده الجائحة ابانت وبشكل واضح على أن رجال السلطة في هده البلاد لا يعرفون القانون ولا يحترمون المواطن وهدفهم الوحيد هو القمع باسم حالة الطوارئ
إلى fenane ما هذا الكيل بمكيالين.أستسمع على التعقيب على تعليقك ولكن أقرا دائما تعليقاتك عندما يتعلق الأمر بالانثى حتى حفظتها عن ظهر قلب.دائما تهاجمها فيها وتسبها وتستحضر آيات الله وأحاديت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله وقال الرسول حتى لو قامت بشيء بسيط والآن عندما تعلق الأمر بالذكر تقول الزج بالناس في السجون بسبب الخمر والسكر الغير مفضي للبلبلة والفوضى غير مقبول.هل الآيات والاحاديت التي تستحضرها كي تسب بها الأنثى كلما قامت بشيء ما لا يحرم شرب الخمر سواء كان بفوضى أو بدونها.هل بهاد المكيال وهاد الإزدواجية والنفاق ستقومون بنصرة الرسول أم صنغتم إسلامين.اسلام خاص للمرأة ينهيها عن المحرمات واسلام خاص بالذكر يحلل له المحرمات شرط أن لا تكون الفوضى والبلبة لتعرفوا أن ليس الدين في حد ذاته هو ما يهمكم وإنما يهمكم مهاجمة الأنثى والاستهزاء بها واحتقارها حتى لو قامت بشيء بسيط مقارنة بما قام به الذكر ويقولون أن الغرب هو من يحارب الإسلام ولكن عند الله تختصمون
مسرحية
كتمارسو المسرح كتعتاقلو المزاليط سيرو للاحياء الراقية واثحاب الفيلات وحانات 5نجوم ….طز